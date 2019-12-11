《古臣周記－古臣》聖誕新年到，濠賭股有望翻身！

《古臣周記》雖然就到聖誕節，但因為示威活動仲未停息，今年香江少咗好多節日氣氛。喺

局勢未平定之前，出名鍾意去旅行嘅香江人，更加唔會放過聖誕節出去玩嘅機會。不過，今年聖

誕節假期唔喺連住周末，短短兩日假去唔到好遠，有唔少人都會選擇過大海去馬交，感受吓聖誕

氣氛同埋玩兩手就算。另外，適逢１２月２０日係馬交回歸祖國二十周年，除咗當地已經有唔少

慶祝活動，阿爺近來咁鍚馬交，話唔定仲會送返份大禮賀賀佢！如果真係咁開心，同馬交息息相

關嘅濠賭股，當然有望喺聖誕節前後被炒高啦！



＊近月濠賭收勝預期，賭股年底望反彈＊



喺十一黃金周嘅時候，各大行就一直唔睇好濠賭股嘅表現。當時「孖屐」預期１０月博彩毛

收入（ＧＧＲ）按年跌４巴仙，不過結果只喺跌逾３巴仙少過「孖屐」預期，而且１０月仲係年

內收入最高嘅月份。之後１１月ＧＧＲ雖然按年都跌近９巴仙仍好過預期。數據反映濠賭股走勢

其實無想像中咁差。

最新大行高佬、細摩、富瑞同中金依然預測濠賭股１２月ＧＧＲ會進一步疲弱，當中有唔少

人擔心中央上月收緊前往馬交嘅簽證措施會影響賭收表現。就好似中金認為，此舉會導致今個月

ＧＧＲ按年下降１０至１５巴仙。

不過，大部分大行唔睇好ＧＧＲ嘅同時，當中細摩、高佬同大和均對濠賭股抱有正面態度，

無調低到目標價同評級之餘，好多都仲叫買入。高佬更認為，未來幾個月中央或實施經濟寬鬆措

施，加上馬交輕軌同基建方面都有所改善，人仔走勢亦見穩定，所以有利賭收表現。高佬因而預

料ＧＧＲ喺明年１月會有好轉，而今個財年或仲有３巴仙嘅潛在升幅添！

阿臣覺得濠賭股表現亦未必去到咁曳，因為重頭戲都未出啊！就好似阿臣開頭咁講，香江人

月尾可能會去馬交過吓聖誕節，而下年１月底農曆新年，眾所周知神州係無賭場，所以馬交賭場

仍然吸引到好多神州人去玩，因此預料１２月同出年１月嘅ＧＧＲ會再勝市場預期，而令濠賭股

係今後兩個月都仲有幾浪升幅。



＊阿臣持倉：現價買銀娛，高位沽瑞聲＊



濠賭股之中，阿臣比較鍾意銀娛（０００２７），因為佢嘅市盈率唔高，而且佢第三季經調

整ＥＢＩＴＤＡ有唔錯嘅表現，預期佢第四季都會再次接力向好。喺技術走勢方面，雖然銀娛保

歷加通道中軸同底部仲向下移緊，不過ＭＡＣＤ熊差距就有收窄跡象，阿臣就先以現價５１﹒３

銀買入一手１０００股，暫上望上個月高位５６﹒２銀，跌穿通道底部約５０﹒７銀則會止蝕。

阿臣倉仲有另一隻賭股－金界（０３９１８），兩個都會放到農曆新年睇吓有無爆發機會。

另外，早前阿臣講過，瑞聲（０２０１８）上到今年高位６２﹒５２銀就會放，而佢喺呢個

星期曾經到價，所以阿臣喺今星期一（９日）就以６３銀放咗瑞聲，唔計手續費賺７２５０銀。



表列截至１２月１１日（１１：３０ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５ １３﹒６２ ２７２４０

煤氣 １０００股 １６﹒００ １４﹒８６ １４８６０

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １０７９﹒００ １０７９０

平安好醫生 ５００股 ５２﹒９０ ５２﹒９５ ２６４７５

阿里巴巴 １００股 １７６﹒００ １９６﹒８０ １９６８０

銀河娛樂 １０００股 ５１﹒３０ ５１﹒４０ ５１４００

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股票市值 ： １５０４４５元

剩餘現金 ： 約２２７０６元

組合淨值 ：約１７３１５１元

組合本月收益表現： ＋２﹒４％（截至上月底止組合淨值：１６９０９８元）

組合累計收益表現： ＋６４﹒９％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：３０ａｍ

