《異動股》森美（０７５６）飆逾２６％，澄清半年最少賺３億人幣

《經濟通通訊社１１日專訊》森美控股（００７５６）昨日飆９６﹒３％後，現價續升

２６﹒１７％，報０﹒２７元，盤中高見０﹒２９５元，創逾一年新高；成交約４０９７萬股，

涉資１０７８萬元，主動買盤五成七。

森美集團日前預告截至本年１２月３１日止年度錄得溢利不少於３億元人民幣，該公司最新

作出澄清指並非年度溢利，而是６個月止溢利。公司指期內溢利主要由於一份削債協議導致該集

團的負債大幅下降而產生不少於３﹒５億元的收益所致。

該公司預期明年２月刊發業績。

現時，恆生指數報２６４１１，跌２４點或跌０﹒０９％，主板成交１４２﹒２６億元。國

企指數報１０４０６，升１１點或升０﹒１１％。

上證綜合指數報２９１６，跌１點或跌０﹒０４％，成交４６２﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報９８７６，跌３９點或跌０﹒４０％，成交８３７﹒０３億元人民幣。



表列十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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互聯網投資（００８１０） ０﹒１７０元 升４６﹒５５％

普匯中金 （００９９７） ０﹒８８０元 升３３﹒３３％

森美控股 （００７５６） ０﹒２７０元 升２６﹒１７％

齊家控股 （０８３９５） ０﹒０７０元 升１８﹒６４％

超大現代 （００６８２） ０﹒０６２元 升１６﹒９８％



茂宸集團 （００２７３） ０﹒０７０元 升１６﹒６７％

保寶龍科技（０１８６１） １﹒２８０元 升１６﹒３６％

華聯國際 （００９６９） ０﹒０７９元 升１６﹒１８％

駿高控股 （０８０３５） ０﹒１８０元 升１５﹒３８％

倢冠控股 （０８６０６） ０﹒０９０元 升１５﹒３８％

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（ｊｔ）

