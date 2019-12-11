  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/12/2019 10:12

【駐滬專電】江蘇將向山東調水７﹒０３億立方米

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》江蘇省水利廳昨日（１０日）宣布，江蘇
南水北調工程於１１日起開始向山東省調水，本年度將向山東調水７﹒０３億立方米。
　　調水分兩階段實施，第一階段從１２月１１日開始，預計２０２０年１月中旬結束；第二階
段預計從２０２０年春節後開始，至５月初結束。
　　據統計，江蘇南水北調工程建成通水以來，至本次調水運行前，已向山東調出優質水超４０
億方米，有效緩解山東省尤其是膠東半島水資源短缺問題。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樂天金匯11/12/2019
日本政府推出刺激經濟方案，日圓匯價會否受影響？
國際動態11/12/2019
眾院2條款彈劾特朗普 或增指控
生財有道10/12/2019
香港會計師公會「最佳企業管治大獎」頒26獎項 瑞聲中移動等首獲獎
剖析天下10/12/2019
【決勝唐寧街】保守黨料壓工黨重奪半數 英鎊急升小心高追風險
FOCUS10/12/2019
【FOCUS】郵儲行回A無神話 明年「錢緊」恐更甚
生財有道10/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：石藥16元以下博反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金