【駐滬專電】江蘇將向山東調水７﹒０３億立方米

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》江蘇省水利廳昨日（１０日）宣布，江蘇

南水北調工程於１１日起開始向山東省調水，本年度將向山東調水７﹒０３億立方米。

調水分兩階段實施，第一階段從１２月１１日開始，預計２０２０年１月中旬結束；第二階

段預計從２０２０年春節後開始，至５月初結束。

據統計，江蘇南水北調工程建成通水以來，至本次調水運行前，已向山東調出優質水超４０

億方米，有效緩解山東省尤其是膠東半島水資源短缺問題。

