《午市前瞻》港股觀望氣氛濃厚，料２６５００水平上落五百點

《經濟通通訊社１１日專訊》本周重要消息眾多，市場仍觀望為主。隔晚美股三大指數連續

第二日回吐，港股今早低開２６點報２６４１０點。據外電引述中美官員報道，兩國擬推遲原定

本月１５日生效的新關稅，但亦指相關措施沒有最後限期。受消息影響，恆指曾一度跌至半日低

位２６３６４點跌７２點，隨後反覆向上。另外，中電（００００２）及港鐵（０００６６）造

好，推動恆指繼續向上，最終中午收報２６５２２，升８６點或升０﹒３３％，主板成交

３５９﹒３３億元。國企指數報１０４４７，升５２點或升０﹒５０％。

Ａ股兩市個別發展。上證綜合指數報２９２０點，升３點或升０﹒１２％。深證成分指數報

９８６１點，跌５４點或跌０﹒５５％。兩市合計成交２９４０﹒９７億元人民幣。

重榜股方面，騰訊（００７００）旗下遊戲獲批版號，半日揚０﹒５９％，報３３８﹒８元

；靜候本周四（１２日）英國大選結果的匯控（００００５），半日走高０﹒６９％，報

５８元；平保（０２３１８）漲１﹒１７％，報９０﹒５５元；友邦（０１２９９）升０﹒５２

％，報７７﹒８元；港交所（００３８８）跌０﹒８１％，報２４３﹒４元；建行（００９３９

）微升０﹒４８％，報６﹒３４元。

另外，內地再從中央儲備中投放４萬噸凍豬肉競價交易，萬洲（００２８８）跌１﹒０１％

，報７﹒８７元，為半日表現最差藍籌。



＊兩電加價股價揚，公用股半日造好＊



中電上日公布明年加價２﹒５％，獲花旗唱好為行業首選，半日揚１﹒３３％，報８０﹒２

５元；同日公布加價５﹒２％的港燈（０２６３８），仍被大摩維持「增持」評級，升

０﹒１３％，報７﹒６５元。瑞銀下調港鐵目標價，半日仍漲２﹒２８％，報４４﹒９元，為表

現最好藍籌。其他公用股方面，中華煤氣（００００３）升０﹒６８％，報１４﹒８４元；電能

實業（００００６）微升０﹒１８％，報５５﹒０５元。

蘋果新手機銷售優，惟券商Ｒｏｓｅｎｂｌａｔｔ認為，隨５Ｇ時代來臨，

ｉＰｈｏｎｅ １１等手機將減產。手機股部分仍有追捧，瑞聲科技（０２０１８）揚

１﹒４７％，報６２﹒２元；舜宇光學科技（０２３８２）軟０﹒２２％，報１３７﹒６元；富

智康（０２０３８）挫２﹒１３％，報１﹒３８元；比亞迪電子（００２８５）跌１﹒１６％，

報１５﹒３２元；通達集團（００６９８）靠穩，報０﹒６２元。

新經濟股半日個別發展。小米（０１８１０）獲花旗看好其新５Ｇ手機的競爭力，半日漲７

﹒０６％，報９﹒８６元；美團（０３６９０）跌１﹒４４％，報９９﹒５５元，暫三連跌失守

廿天線（約１００﹒１５元）；阿里巴巴（０９９８８）揚０﹒７７％，報１９６﹒９元；美圖

公司（０１３５７）挫２﹒１３％，報１﹒３８元；平安好醫生（０１８３３）軟

０﹒３８％，報５３﹒０５元。



＊內房明年或跑贏恆指，內房普漲＊



大摩料內房明年跑贏恆指，內房普偏上揚。潤地（０１１０９）升０﹒８４％，報３６﹒２

元；融創（０１９１８）漲１﹒７８％，報４３元；旭輝（００８８４）揚１﹒４７％，報

６﹒２３元；恆大（０３３３３）走高１﹒１４％，報１９﹒５元；中海外（００６８８）升０

﹒３５％，報２８﹒５５元。

內地公布１１月重卡市場銷售各類車型約９﹒４萬輛，按年增長５﹒３％，全年銷量有望刷

新內地重卡行業年銷量新紀錄，中國重汽（０３８０８）揚１﹒２３％，報１４﹒８６元；其他

重機股亦升，中聯重科（０１１５７）漲３﹒５％，報５﹒９１元；三一國際（００６３１）微

升０﹒４８％，報４﹒１６元；濰柴動力（０２３３８）升０﹒７％，報１４﹒４４元；第一拖

拉機（０００３８）走高１﹒２６％，報１﹒６１元。

北汽（０１９５８）獲獲ＭＳＣＩ ＥＳＧ Ａ級評定，半日揚２﹒５３％，報４﹒４５元

。另外，中汽協公布１１月汽車產銷環比增長近８％，汽車股有追捧，長汽（０２３３３）微升

０﹒３５％，報５﹒６８元；廣汽（０２２３８）漲２﹒９１％，報９﹒１８元；慶鈴汽車（０

１１２２）升０﹒５３％，報１﹒８９元；東風集團（００４８９）揚０﹒６５％，報

７﹒７５元。



＊麥嘉嘉：中電加價對盈利影響不大，煤氣反而吸引＊



港股觀望氣氛濃厚，成交未見突出，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表

示，目前市場正等候國際重要消息，其中包括中美能否落實首階段貿易協議、美國議息結果，以

及英國大選。但她認為就算所有消息公布後，市場反應未必太大，因投資者一早預料相關議題之

結果，除非出現很大反差。她相信目前港股以２６５００點為中軸，上落約５００點。

昨日港燈（０２６３８）及中電（００００２）宣布電費，中電今早股價造好，麥嘉嘉認為

，電商加價主要因為配合政府的環保工程，從而提高了產電成本，但她相信就算電費加價也好，

對盈利增長意義不大。她指出今日中電股價炒高可能是因為市場缺乏炒買議題，且臨近節日，資

金避險需求上升。她建議投資者如有多餘資金，可以考慮買入煤氣（００００３），除了預期維

持「十送一」紅股外，並預期股價可跑贏同業，如想買入可等跌穿１４元才購入，上望暫看１５

元。（ｕｌ、ｆｚ）

