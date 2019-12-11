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即市新聞

11/12/2019 15:45

《美元走勢－羅明立》除非選舉結果爆冷，鎊匯後市仍可看好

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒８５　　　１０８﹒６４　　　１０８﹒７９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０９６　　　１﹒１０８６　　　１﹒１０９３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１４７　　　１﹒３１０９　　　１﹒３１２２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８５１　　　０﹒９８３５　　　０﹒９８４３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２７２　　　７﹒８２０１　　　７﹒８２６６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》據《彭博》引述消息指，中方預計美國會推遲周日（１５日）的關稅升級，且
更接近達成共識。至於如何處理現有關稅，主要是以調低稅率最多一半為方向。至於產業補貼、
技術轉移，以及經濟結構等核心議題，相信大部分會留待其後階段再商討。
　　美國１１月全國獨立企業聯盟ＮＦＩＢ中小企樂觀程度指數為１０４﹒７，高於市場預期的
１０３，為４個月以來最高，企業盈利趨勢升幅是近兩年來最大，更多企業表示利潤趨勢正在上
升，並認為是擴張的有利時機。
　　雖然貿易談判情況變得樂觀，以及數據比預期佳，但美股及美元匯價還是小幅下跌，反映市
場對於前景還是抱觀望態度。
　　英國１０月國內生產總值ＧＤＰ按月為零增長，增幅不及市場預期的０﹒１％，但就扭轉前
值收縮０﹒１％的跌勢。於環球經濟增長放緩，以及當地政治前景未見明朗之下，當地經濟仍未
見到復甦跡象。英鎊經過一輪反彈後正在調整，由於經據不理想，加上觀望大選結果，英鎊只窄
幅上落。除非選舉結果出意外，後市英鎊匯價仍可看好。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０８﹒２０　　　１０９﹒４０　　　１０７﹒７５
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０６０　　　１﹒１１７０　　　１﹒１０３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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