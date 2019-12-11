《美元走勢－羅明立》除非選舉結果爆冷，鎊匯後市仍可看好

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒８５ １０８﹒６４ １０８﹒７９

歐元╱美元 １﹒１０９６ １﹒１０８６ １﹒１０９３

英鎊╱美元 １﹒３１４７ １﹒３１０９ １﹒３１２２

美元╱瑞郎 ０﹒９８５１ ０﹒９８３５ ０﹒９８４３

美元╱港元 ７﹒８２７２ ７﹒８２０１ ７﹒８２６６

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《美元走勢》據《彭博》引述消息指，中方預計美國會推遲周日（１５日）的關稅升級，且

更接近達成共識。至於如何處理現有關稅，主要是以調低稅率最多一半為方向。至於產業補貼、

技術轉移，以及經濟結構等核心議題，相信大部分會留待其後階段再商討。

美國１１月全國獨立企業聯盟ＮＦＩＢ中小企樂觀程度指數為１０４﹒７，高於市場預期的

１０３，為４個月以來最高，企業盈利趨勢升幅是近兩年來最大，更多企業表示利潤趨勢正在上

升，並認為是擴張的有利時機。

雖然貿易談判情況變得樂觀，以及數據比預期佳，但美股及美元匯價還是小幅下跌，反映市

場對於前景還是抱觀望態度。

英國１０月國內生產總值ＧＤＰ按月為零增長，增幅不及市場預期的０﹒１％，但就扭轉前

值收縮０﹒１％的跌勢。於環球經濟增長放緩，以及當地政治前景未見明朗之下，當地經濟仍未

見到復甦跡象。英鎊經過一輪反彈後正在調整，由於經據不理想，加上觀望大選結果，英鎊只窄

幅上落。除非選舉結果出意外，後市英鎊匯價仍可看好。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０８﹒２０ １０９﹒４０ １０７﹒７５

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０６０ １﹒１１７０ １﹒１０３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

