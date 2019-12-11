【海航動向】海航集團附屬遭工銀入稟追４３１３萬元欠款

港航大股東海航集團旗下一家附屬公司最新遭工銀亞洲入稟高等法院，向其追討５５１萬美
元（約４３１３萬港元）欠款。近期逃脫釘牌命運的港航行政總裁孫劍鋒亦在該公司任董事。
入稟狀指，中國工商銀行（亞洲）於２０１６年，與海航集團旗下的大新華航空（香港）簽
訂借貸協議，向其借出５３９萬美元（約４２１９萬港元），雙方其後兩度簽署補充協議，但大
新華航空（香港）違反協議，未能及時還款。《香港經濟日報》
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