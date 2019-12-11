【修例風暴】智慧燈柱委員會倡棄用攝影機，其他方案取代減憂慮

多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會昨（１０日）舉行第五次會議，並在會上達成共識，認
同智慧燈柱計劃應繼續推行，但應以其他科技方案取締燈柱上的攝影機，減輕公眾憂慮。
多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會召集人兼政府資訊科技總監林偉喬表示，委員會正詳細
審視智慧燈柱各項功能和技術，並提出建議。一致同意應採用其他科技方案，例如光學雷達、熱
能探測器等替代攝影機。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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