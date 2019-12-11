今期居屋首批「頭籌」準業主曝光，昨日（１０日）起現身揀樓，多數人擁家有長者優先選
樓資格。面對樓市陰霾未明，有準業主要花一半月入供樓。也有人放棄可「即買即住」的何文田
冠德苑，改買明年交樓的長沙灣凱德苑，目的是多儲一年錢，預備日後供樓。
房委會稱，昨日售出６９個單位，當中何文田冠德苑賣出４２伙，反觀荃灣尚文苑則是唯一
仍未「開齋」的屋苑。兩日以來，房委會已售出１２２個單位。《香港經濟日報》
11/12/2019 09:13
【本港樓市】居屋昨售出６９個單位，「頭籌」準業主一半人工供樓
今期居屋首批「頭籌」準業主曝光，昨日（１０日）起現身揀樓，多數人擁家有長者優先選
樓資格。面對樓市陰霾未明，有準業主要花一半月入供樓。也有人放棄可「即買即住」的何文田
冠德苑，改買明年交樓的長沙灣凱德苑，目的是多儲一年錢，預備日後供樓。
房委會稱，昨日售出６９個單位，當中何文田冠德苑賣出４２伙，反觀荃灣尚文苑則是唯一
仍未「開齋」的屋苑。兩日以來，房委會已售出１２２個單位。《香港經濟日報》
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