《經濟通通訊社１１日專訊》財政司司長陳茂波出席一個投資論壇時表示，過去半年的示威
活動已影響香港經濟，期望社會性的對話能讓社會重返和平穩定，但他強調在目前本港資金進出
、股市情況、港匯自由兌換及聯繫匯率制度而言，銀行體系流動性仍十分穩健。
他又指，阿里巴巴（０９９８８）早前來港第二上市，帶動本港新股市場集資規模升至
２８００億港元，再次成為全球第一。另外，本港已與多個國家簽訂自由貿易協議，相信有助企
業在港設立業務，而香港金融市場已準備好幫助「一帶一路」的業務發展。（ｂｉ）
11/12/2019 11:29
【本港經濟】陳茂波：示威活動影響經濟，惟銀行體系仍十分穩健
《經濟通通訊社１１日專訊》財政司司長陳茂波出席一個投資論壇時表示，過去半年的示威
活動已影響香港經濟，期望社會性的對話能讓社會重返和平穩定，但他強調在目前本港資金進出
、股市情況、港匯自由兌換及聯繫匯率制度而言，銀行體系流動性仍十分穩健。
他又指，阿里巴巴（０９９８８）早前來港第二上市，帶動本港新股市場集資規模升至
２８００億港元，再次成為全球第一。另外，本港已與多個國家簽訂自由貿易協議，相信有助企
業在港設立業務，而香港金融市場已準備好幫助「一帶一路」的業務發展。（ｂｉ）
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