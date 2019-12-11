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11/12/2019 15:12

【新股上市】畢馬威料明年香港新股市場集資額三千億，與今年持平

　　《經濟通通訊社１１日專訊》畢馬威中國表示，預計香港新股市場有望在來年保持競爭力，
新經濟及海外企業將成為２０２０年本港新股市場的主要推動力，預計全年約１６０宗上市數目
，總集資額將達３０００億元，與今年持平。
　　畢馬威中國執業技術及資本市場主管合伙人劉國賢表示，阿里巴巴（０９９８８）回到香港
作第二上市，或會令更多已在其他交易所上市的中概股參考其做法回來香港上市，有利本港明年
的新股市場。

＊社會事件對新股市場影響不大＊

　　至於本地社會事件及經濟下行會否影響新股市場，劉國賢指，資本市場不太會受本地經濟因
素影響，雖然現時對整體經濟展望並不理想，但相信欲來港上市的大公司不會受本地事件影響而
取消其計劃。他續指，現時市場情況比較樂觀，中美貿易戰及英國脫歐問題都較為明朗化，認為
現時市場已消化最壞的情況。
　　今年有數隻大型新股皆延遲上市計劃，他表示，延遲計劃並減低集資額，主要是因為受市場
氣氛及波動影響，反映公司及投行更為審慎，並認為成熟市場有能力調節，整體來說市場相對樂
觀。
　　Ａ股方面，畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，預期深圳創業板將展開註冊制改
革，加強中國資本市場的多元化、透明度及競爭力，但就未有為上市數量作預測，他認為科創板
的上市數量會再較今年上升，並成為Ａ股新股市場的主要推動力。（ｃｗ）

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