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即市新聞

11/12/2019 15:34

匯豐料明年亞洲股票盈利增１０至１５％，看好半導體行業前景

　　《經濟通通訊社１１日專訊》匯豐環球投資管理董事兼亞洲及印度股票部主管杜家傑
（Ｓａｎｊｉｖ　Ｄｕｇｇａｌ）於發布會上表示，預期明年亞洲股票的盈利增長將從２０１８
年和今年的低個位數水平，回升到１０％至１５％，並支持股息率的增長，盈利增長會由中國內
地、印度、印尼、韓國及台灣主導，且有助於縮小亞洲股票與成熟市場股票估值的差距。
　　匯豐表示，隨著環球經濟增長趨向平穩，亞洲若干關鍵的周期性行業（包括科技或半導體行
業）出現觸底反彈的跡象，在供求狀況改善以及對５Ｇ、人工智能及雲數據中心的需求推動下，
看好明年亞洲半導體行業的前景。

＊明年環球經濟保持穩定增長，財政政策力度或加大＊

　　匯豐環球投資管理高級宏觀策略師Ｄｏｍｉｎｉｃ　Ｂｒｙａｎｔ表示，預計環球經濟將在
明年保持穩定的增長步伐，隨著各地政府的財政政策力度或會加大以支持經濟增長。在政策寬鬆
的影響下，製造業周期亦有觸底反彈的初步跡象。
　　Ｄｏｍｉｎｉｃ　Ｂｒｙａｎｔ續指，不認為經濟衰退的風險正在逼近，美國聯儲局因應通
脹低企採取寬鬆政策，以及消費者開支強勁，可支持美國經濟保持長期增長的趨勢，而目前美國
核心通脹仍低於２％，此外美國盈利增長自今年初以來表現增強。（ｂｎ）

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