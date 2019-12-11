【本港樓市】調查：逾五成市民看淡港樓，料未來半年樓價跌１３％

《經濟通通訊社１１日專訊》澳洲ＲＥＡ集團旗下樓盤資訊多媒體平台

Ｓｑｕａｒｅｆｏｏｔ就今年下半年香港房地產市場前景進行調查，顯示超過五成香港市民看淡

樓市前景，預期樓價將跌逾一成，較上半年調查只有８％的人估計樓價有下行趨勢出現大逆轉。



＊５６％受訪者料未來半年樓價跌近１３％＊



調整顯示，有九成受訪者認為香港樓價太高，有５６％受訪者認為樓價在未來６個月內將下

跌１２﹒８％，僅約１１％的人相信會上漲。

在樓市淡友當中，有８５％受訪者預料新界區樓價將下跌，當中最多人估計元朗區

（６８％）樓價會下跌，其次為屯門（５７％）、灣仔（５７％）及沙田（５６％），更有

１８％的人預期全港１８區樓價都會下跌。值得注意是，無論是現時有沒有持有物業的受訪者，

超過八成人均指未來半年沒有置業打算。



＊負面氣氛壓抑入市意欲，逾一成受訪者欲海外置業＊



ＲＥＡ集團香港區總經理Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｋｅｎｔ表示，樓市瀰漫負面氣氛壓抑本地買家

入市意欲，加上是次調查正值香港社會事件持續之際進行，由於外圍及香港經濟環境不明朗，或

因而讓市場觀望氣氛濃厚。

調查結果亦顯示，有１２％受訪者表示計劃在未來一年購買海外物業，當中３６％是出於計

劃移居外地。

是次調查於１０月２日至１４日期間，以網上問卷形式訪問超過１０００名１８歲以上的市

民。尼爾森（香港）消費者研究總監黃文慧稱，由於調查在施政報告前進行，故今次結果未有反

映放寬按揭保險樓價上限後的情況，此外宏觀因素不確定及利率等因素將會繼續影響市民入市意

欲。（ｙｗ）

