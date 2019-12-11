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即市新聞

11/12/2019 16:03

【本港樓市】調查：逾五成市民看淡港樓，料未來半年樓價跌１３％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》澳洲ＲＥＡ集團旗下樓盤資訊多媒體平台
Ｓｑｕａｒｅｆｏｏｔ就今年下半年香港房地產市場前景進行調查，顯示超過五成香港市民看淡
樓市前景，預期樓價將跌逾一成，較上半年調查只有８％的人估計樓價有下行趨勢出現大逆轉。

＊５６％受訪者料未來半年樓價跌近１３％＊

　　調整顯示，有九成受訪者認為香港樓價太高，有５６％受訪者認為樓價在未來６個月內將下
跌１２﹒８％，僅約１１％的人相信會上漲。
　　在樓市淡友當中，有８５％受訪者預料新界區樓價將下跌，當中最多人估計元朗區
（６８％）樓價會下跌，其次為屯門（５７％）、灣仔（５７％）及沙田（５６％），更有
１８％的人預期全港１８區樓價都會下跌。值得注意是，無論是現時有沒有持有物業的受訪者，
超過八成人均指未來半年沒有置業打算。

＊負面氣氛壓抑入市意欲，逾一成受訪者欲海外置業＊

　　ＲＥＡ集團香港區總經理Ｋｅｎｎｅｔｈ　Ｋｅｎｔ表示，樓市瀰漫負面氣氛壓抑本地買家
入市意欲，加上是次調查正值香港社會事件持續之際進行，由於外圍及香港經濟環境不明朗，或
因而讓市場觀望氣氛濃厚。
　　調查結果亦顯示，有１２％受訪者表示計劃在未來一年購買海外物業，當中３６％是出於計
劃移居外地。
　　是次調查於１０月２日至１４日期間，以網上問卷形式訪問超過１０００名１８歲以上的市
民。尼爾森（香港）消費者研究總監黃文慧稱，由於調查在施政報告前進行，故今次結果未有反
映放寬按揭保險樓價上限後的情況，此外宏觀因素不確定及利率等因素將會繼續影響市民入市意
欲。（ｙｗ）

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