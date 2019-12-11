【港元利率】港匯一度創逾兩周新高，一個月拆息三連升但長息回落

《經濟通通訊社１１日專訊》港元匯價今早造好，最高曾見７﹒８２１７，為１１月２２日

以來新高，而港元拆息連續兩日全線上漲後，今日呈現短息升、長息落之走勢，其中，隔夜息升

０﹒０７厘報１﹒２００７１厘，而與樓按相關的一個月拆息亦三連升，今報２﹒４８６７９厘

，較同期美元拆息高７７個基點。

不過，三個月拆息回落至２﹒３５１０７厘，仍比美元拆息高４６基點，六個月拆息降至２

﹒３５２１４厘，而十二個月拆息則維持２﹒３９５厘。

港匯今早最多漲０﹒０７％至７﹒８２１７，最新報７﹒８２３４，仍較前收市價升約

０﹒０４％。

雖然美國總統特朗普計劃下周日對總值１６５０億美元中國貨加徵１５％關稅，但外媒報道

，中美計劃推遲下周日實施的對華新關稅。白宮經濟顧問庫德洛則指，目前仍未排除對華加徵關

稅的可能性。

另外，據《華爾街日報》報道，香港監警會就審視反修例風波委聘的國際專家小組成員已經

辭職。監警會副主席謝偉銓今早表示，專家小組在中期報告的工作告一段落，已提供意見讓監警

會撰寫報告，又指他們並不是請辭，現時主席仍與專家小組保持緊密接觸，目前監警會正集中資

源撰寫中期報告，預料明年１月初可提交予特首林鄭月娥。（ｃｌ）（ｚｚ）

