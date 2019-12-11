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即市新聞

11/12/2019 16:57

利達料明年恒指於２３０００至２９５００點橫行，對本地股抱觀望

　　《經濟通通訊社１１日專訊》利達首席投資謀略師凌卓榮在記者會上表示，隨著中美關係有
望回暖，多國推出財策措施，主要央行持續實行寬鬆貨幣政策及重新「擴表」，市場憧憬環球經
濟有望走出谷底，但他認為股市於年底已出現一輪價值型抄底潮，經濟數據短時間內可以出現大
幅回升。
　　首席投資策略師黃耀宗表示，香港經濟進入寒冬，失業率及收入中位數於明年第一季將有所
下跌，故對本地股機遇抱觀望態度，預期明年恆指處於２３０００點至２９５００點水平橫行，
並料明年Ａ股表現更佳，偏好ＭＳＣＩ中國指數。

＊推薦騰訊、小米、阿里及百威等＊

　　他又表示，隨著中央持續在各項政策多管齊下，經濟初現成功觸底跡象，料明年經濟增長處
於５﹒７％至６﹒１％，人民幣兌美元則處於６﹒８２至７﹒１２水平。他提到，現時零售內需
消費把握新經濟模式的增長勢頭，又料雲計算為未來創新科技發展的基礎，故推薦相關股份。
　　在明年上半年，永達推薦騰訊（００７００）、中興通訊（００７６３）、長江基建
（０１０３８）、小米（０１８１０）、平安好醫生（０１８３３）、百威亞太（０１８７６）
、申洲國際（０２３１３）、雅生活服務（０３３１９）、美團點評（０３６９０）及阿里巴巴
（０９９８８）。（ｊｏ）

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