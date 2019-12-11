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即市新聞

11/12/2019 18:54

《再戰明天》美和歐元區公布議息結果，美公布首次申請失業金人數

　　《經濟通通訊社１１日專訊》明晨（１２日）聯儲局公布議息結果，明晚美國公布首次申請
失業救濟金人數。

＊美國和歐元區公布官方指標利率＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨３：００ａｍ，聯儲局公開市場委員會宣布利率決議
，料維持於１﹒５％－１﹒７５％。３：３０ａｍ，聯儲局主席鮑威爾召開記者會。
　　明早９：３０ｐｍ，日本央行副總裁雨宮正佳在與當地企業領袖的會議中發表演講。
　　明午４：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞出席歐洲議會聽證會。
　　明晚８：４５ｐｍ，歐洲央行宣布貨幣政策決議，料維持於０％，９：３０ｐｍ舉行記者會

　　明日舉行歐盟領導人峰會（至１３日）。

＊料巴西央行減息０﹒２５％＊

　　在數據方面，３：００ａｍ，美國公布１１月財政預算月報，料財赤由１００５億美元擴大
至２０６２億美元。
　　５：２０ａｍ，巴西公布官方指標利率，料由５％下調至４﹒５％。
　　明晚６：００ｐｍ，歐元區公布１０月工業生產，年率跌幅料由１﹒７％擴大至２﹒４％。
　　９：００ｐｍ，俄羅斯公布第三季國內生產總值，年率料由０﹒９％升上１﹒７％。　　　
９：３０ｐｍ，美國公布１１月生產者物價指數，月率料由０﹒４％下滑至０﹒２％；年率料由
１﹒１％升上１﹒３％。美國首次申請失業救濟金人數料由２０﹒３萬上升至２１﹒４萬；連續
申請失業救濟金人數料由１６９﹒３萬跌至１６７﹒８萬。

＊香港寬頻開股東特別大會＊

　　在本港，明日香港寬頻（０１３１０）和方正控股（００４１８）開股東特別大會；冠中地
產（００１９３）開股東會。
　　英皇證券（００７１７）公布業績。（ｈｏ）

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