《經濟通通訊社１１日專訊》中美關係陰晴不定，加上社會運動持續近半年，令本港營商環
境更富挑戰，有業主重整業務擴展規劃，有意趁中區甲級商廈全層交吉矜罕之際，以合理價放售
旗下自用中的中區指標商廈全層樓面
中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳燊榮表示，金鐘海富中心２座１３樓全層，總
面積約１０６２７平方呎（未核實），以意向呎價約３﹒３萬元放售，涉及資金逾３﹒６億元，
將會以交吉形式出售。（ｂｉ）
11/12/2019 18:12
【本港樓市】金鐘海富中心中層全層放售，意向價逾３﹒６億元
《經濟通通訊社１１日專訊》中美關係陰晴不定，加上社會運動持續近半年，令本港營商環
境更富挑戰，有業主重整業務擴展規劃，有意趁中區甲級商廈全層交吉矜罕之際，以合理價放售
旗下自用中的中區指標商廈全層樓面
中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳燊榮表示，金鐘海富中心２座１３樓全層，總
面積約１０６２７平方呎（未核實），以意向呎價約３﹒３萬元放售，涉及資金逾３﹒６億元，
將會以交吉形式出售。（ｂｉ）
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