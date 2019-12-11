【本港樓市】美聯﹕大坑道豪宅地皮周五截標，估值３０﹒２８億元

《經濟通通訊社１１日專訊》大坑道１３５號住宅地皮將於本周五（１３日）截標。美聯測

量師行董事林子彬表示，近期樓市受社會事件及市場氣氛影響，但是次推出的地皮屬今年首幅招

標的港島罕有豪宅用地，料受發展商垂青，若以每呎樓面地價約２３５００元計算，地皮估值約

３０﹒２８億元。

他表示，該地皮可建樓面面積約為１２﹒８８萬平方呎，項目發展規模適中，而且位處港島

豪宅地段，加上地勢較高及景觀不俗，為罕有優質豪宅地皮，料將吸引發展商參與競投，並以發

展大則豪宅單位為主。（ｂｉ）

