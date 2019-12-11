《經濟通通訊社１１日專訊》大坑道１３５號住宅地皮將於本周五（１３日）截標。美聯測
量師行董事林子彬表示，近期樓市受社會事件及市場氣氛影響，但是次推出的地皮屬今年首幅招
標的港島罕有豪宅用地，料受發展商垂青，若以每呎樓面地價約２３５００元計算，地皮估值約
３０﹒２８億元。
他表示，該地皮可建樓面面積約為１２﹒８８萬平方呎，項目發展規模適中，而且位處港島
豪宅地段，加上地勢較高及景觀不俗，為罕有優質豪宅地皮，料將吸引發展商參與競投，並以發
展大則豪宅單位為主。（ｂｉ）
11/12/2019 18:13
【本港樓市】美聯﹕大坑道豪宅地皮周五截標，估值３０﹒２８億元
《經濟通通訊社１１日專訊》大坑道１３５號住宅地皮將於本周五（１３日）截標。美聯測
量師行董事林子彬表示，近期樓市受社會事件及市場氣氛影響，但是次推出的地皮屬今年首幅招
標的港島罕有豪宅用地，料受發展商垂青，若以每呎樓面地價約２３５００元計算，地皮估值約
３０﹒２８億元。
他表示，該地皮可建樓面面積約為１２﹒８８萬平方呎，項目發展規模適中，而且位處港島
豪宅地段，加上地勢較高及景觀不俗，為罕有優質豪宅地皮，料將吸引發展商參與競投，並以發
展大則豪宅單位為主。（ｂｉ）
|FOCUS11/12/2019
【FOCUS】對華加稅勢延期 USMCA添變數
|生財有道11/12/2019
《開市Good Morning》涂國彬：加價對兩電影響不大
|專訪11/12/2019
【上海專訪】巴西初創來華尋商機：冀拉美文化融入中國速度
|樂天金匯11/12/2019
日本政府推出刺激經濟方案，日圓匯價會否受影響？
|國際動態11/12/2019
眾院2條款彈劾特朗普 或增指控
|生財有道10/12/2019
香港會計師公會「最佳企業管治大獎」頒26獎項 瑞聲中移動等首獲獎
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰