《經濟通通訊社１１日專訊》中原地產表示，康怡花園１２月錄得首宗成交，促成成交單位
為康怡花園Ｋ座低層１２室，實用面積５５５平方呎，建築面積６８０平方呎，２房間隔，向東
南，景觀開揚。業主叫價１０００萬元，最終買家誠意打動，業主以９６２﹒８萬元將單位易手
，折合平均實用呎價１７３４８元。
買家打算用按揭保險計劃上車。原業主於２００９年１２月以４０８萬元買入單位，持貨
１０年，帳面獲利５５４﹒８萬元，單位升值１３６％。（ｂｉ）
11/12/2019 18:20
【本港樓市】康怡花園兩房則王跌破千萬，以９６２﹒８萬沽
《經濟通通訊社１１日專訊》中原地產表示，康怡花園１２月錄得首宗成交，促成成交單位
為康怡花園Ｋ座低層１２室，實用面積５５５平方呎，建築面積６８０平方呎，２房間隔，向東
南，景觀開揚。業主叫價１０００萬元，最終買家誠意打動，業主以９６２﹒８萬元將單位易手
，折合平均實用呎價１７３４８元。
買家打算用按揭保險計劃上車。原業主於２００９年１２月以４０８萬元買入單位，持貨
１０年，帳面獲利５５４﹒８萬元，單位升值１３６％。（ｂｉ）
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