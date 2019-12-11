【本港樓市】康怡花園兩房則王跌破千萬，以９６２﹒８萬沽

《經濟通通訊社１１日專訊》中原地產表示，康怡花園１２月錄得首宗成交，促成成交單位

為康怡花園Ｋ座低層１２室，實用面積５５５平方呎，建築面積６８０平方呎，２房間隔，向東

南，景觀開揚。業主叫價１０００萬元，最終買家誠意打動，業主以９６２﹒８萬元將單位易手

，折合平均實用呎價１７３４８元。

買家打算用按揭保險計劃上車。原業主於２００９年１２月以４０８萬元買入單位，持貨

１０年，帳面獲利５５４﹒８萬元，單位升值１３６％。（ｂｉ）

