《小傳日記》內銀內險今得寵，好友暫時零驚恐！

《小傳日記》缸友呢排都係估緊花旗國會唔會喺今個禮拜日（１５日）嘅最後期限前暫時延

長對神州加徵關稅，搞到個「孖屐」無咩朝氣。今日就唔同啦！話說有傳媒吹風話花旗國會延遲

本身今個禮拜日收嘅關稅，但花旗國嘅首席經濟顧問庫德洛就話如期實施關稅仍然係選項，相關

措施無最後限期。

收到咁嘅消息，今朝「孖屐」立即碌低，最低跌咗７２點，過咗無幾耐，魚缸一度最多蒸發

７２點，全日低見２６３６４點。不過，隨住銀保監話要開放兩全保險，加上人行噚日公布嘅上

月人仔新增貸款勝預期，內銀內險佬全線彈起咁滯，仲刺激埋ＱＱ（００７００）、ＡＩＡ

（０１２９９）同埋大象（００００５）呢啲大隻佬發力拉起成個大隻佬指數，指數最高曾見

２６６５９點，上返條十天線（約２６４４１點）、二十天線（約２６５８３點）同百天線（約

２６５９０點）。最終埋單報２６６４５點或１巴仙，漲２０８點。主板成交７４３﹒３８億銀

，多噚日逾２０巴仙。國貨報１０５０２點，升１０７點或１巴仙。。

Ａ場方面，上證綜指報２９２４點，升７點或升唔夠半巴仙。深成指報９８５２點，跌６３

點或跌超過半巴仙。兩市成交４６６５﹒７７億人仔，同噚日差唔多。

大隻藍戰士今日表現無令人失望！ＱＱ旗下有新遊戲取得版號，彈起１巴仙，報３４０銀；

ＡＩＡ升１巴仙，報７８銀；生發發（００３８８）跳高１巴仙，報２４５﹒８銀；神州移動（

００９４１）走高１巴仙，報６０﹒１銀；大象（００００５）洗咗近兩億美金同花旗國就客戶

避稅一事和解，全日彈起近１巴仙，報５８﹒０５銀。



＊大摩吹磚頭搏命向上游，內險估值平升到你會贏＊



大摩話估計磚頭佬出年會跑贏大隻佬指數，因為見到神州對磚頭啲政策同信貸寬鬆咗，加上

估值低，磚頭佬當然繼續彈起！富力（０２７７７）飆４巴仙，報１４﹒０４銀；融信

（０３３０１）抽高３巴仙，報１０﹒１６銀；融創（０１９１８）起飛近３巴仙，報４３﹒４

銀；潤地（０１１０９）彈起逾兩巴仙，報３６﹒７５銀；中海外（００６８８）升近２巴仙，

報２８﹒９５銀。

人行噚晚公布，１１月人仔貸款增加１﹒３９萬億人仔，同比多增１３８７億人仔，高過「

孖屐」預期嘅增１﹒２萬億人仔，建行（００９３９）同工行（０１３９８）同樣漲１巴仙，報

６﹒３７銀同５﹒６３銀。中行（０３９８８）同交行（０３３２８）分別彈起逾１巴仙，報３

﹒１８銀同５﹒２４銀。農行（０１２８８）彈１巴仙，報３﹒２３銀。

交銀國際話，神州監管當局適度放行五年期以下兩全險銷售，會有利行業增長，仲話佢哋估

值低，內險佬自然有運行！太保（０２６０１）炒高逾２巴仙，報２９﹒１５銀；新華保險

（０１３３６）起哄近３巴仙，報３２﹒３５銀；國壽（０２６２８）鏟高逾兩巴仙，報

２０﹒６５銀；太平（００９６６）踼高逾１巴仙，報１８﹒９銀；平保（０２３１８）跳高近

２巴仙，報９０﹒８５銀。



＊兩電齊升價大行嚟護駕，花旗撐小米股價唔會曳＊



喺尋日中電（００００２）同港燈（０２６３８）就齊齊公布分別加價２﹒５巴仙同５﹒２

巴仙。之後花旗唱好中電係行業首選，全日靚仔彈１巴仙，報７９﹒９銀；而港燈都唔錯，畀大

摩維持「增持」評級，走高１巴仙，報７﹒６５銀；港鐵（０００６６）承諾１２月底重開大學

站，揚逾４巴仙，報４５﹒７銀；而其他公用佬都跟著造好，中華煤氣（００００３）走高１巴

仙，報１４﹒８６銀；電能實業（００００６）升近半巴仙，報５５﹒１５銀。

新經濟佬今日就兩邊走。花旗唱好小米（０１８１０）新５Ｇ手機嘅競爭力，一下彈起超過

８巴仙，報９﹒９９銀；阿里巴巴（０９９８８）揚逾１巴仙，報１９７﹒６銀；美團（０３６

９０）揚近１巴仙，報１０１﹒７銀；平安好醫生（０１８３３）鏟高近２巴仙，報５４﹒０５

銀；美圖公司（０１３５７）靠穩無升跌，報１﹒４１銀；同程藝龍（００７８０）挫２巴仙，

報１２﹒０６銀。



＊兩電齊升價大行嚟護駕，花旗撐小米股價唔會曳＊



喺尋日中電（００００２）同港燈（０２６３８）就齊齊公布分別加價２﹒５巴仙同

５﹒２巴仙。之後花旗唱好中電係行業首選，全日靚仔升１巴仙，報７９﹒９銀；而港燈都唔錯

，獲大摩維持「增持」評級，升１仙，報７﹒６５銀；港鐵（０００６６）承諾１２月底重開大

學站，全日勁彈逾４巴仙，報４５﹒７銀；其他公用佬都跟住造好，煤氣（００００３）走高１

巴仙，報１４﹒８６銀；電能（００００６）跳起近半巴仙，報５５﹒１５銀。

新經濟佬今日就兩邊走。花旗唱好小米（０１８１０）新５Ｇ手機嘅競爭力，一下彈起超過

８巴仙，報９﹒９９銀；阿里巴巴（０９９８８）揚逾１巴仙，報１９７﹒６銀；美團

（０３６９０）曾經低見９８﹒７銀失守紅底關，最後反彈近１巴仙，報１０１﹒７銀；平安好

醫生（０１８３３）漲近２巴仙，報５４﹒０５銀；貓眼娛樂（０１８９６）獲花旗予「掃貨」

評級，「他屐」１８蚊，全日急彈逾６巴仙，報１２﹒８８銀。同程藝龍（００７８０）挫２巴

仙，報１２﹒０６銀。



＊汽車買得好缸友把貨掃，年尾好搶手水泥好抖擻＊



北汽（０１９５８）今日醒神，獲ＭＳＣＩ ＥＳＧ Ａ級評定，踢高近３巴仙，報

４﹒４５銀。另外，神州汽協公布上月砵砵車銷量環比增長近８巴仙，汽車佬ＡＨ股都有追捧，

長汽（０２３３３）微升近半巴仙，報５﹒６８銀；廣汽（０２２３８）漲３巴仙，報９﹒１８

銀；吉利（００１７５）升近１巴仙，報１５銀；東風（００４８９）彈起超過１巴仙，報

７﹒７９銀。

臨近年尾福建水泥變搶手貨，加上受制於礦山問題，整體庫存唔高，福建地區主要廠家計劃

升價，消息帶動水泥佬齊齊踢高。海螺水泥（００９１４）飆近４巴仙，報５３﹒４銀，係升幅

最大嘅國貨佬，並且喺最新山頂位５３﹒５５銀插旗，勁！亞洲水泥（００７４３）揚３巴仙，

報１０﹒７４銀；金隅（０２００９）同潤泥（０１３１３）漲近２巴仙，分別報２﹒２５銀同

報９﹒２４銀；神州建材（０３３２３）同西部水泥（０２２３３）同樣彈起近２巴仙，分別報

７﹒５６銀及報１﹒２６銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

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