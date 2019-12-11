《真知灼見－溫灼培》貿易前景主宰加元

《真知灼見》「美墨加」貿易協議早於２０１８年１１月由三國政府達成，但由於協議一直

未能通過美國國會，所以未得以落實。本周二晚（１０日），兩位主要美國官員，當中包括美國

貿易代表萊特希澤及白宮高級顧問庫什納，帶著美國國會就協議內容作出的修改要求到墨西哥與

當地及加拿大貿易官員再作談判。據了解，一個新的「美墨加」協議於昨晚已達成。由於這版本

的協議是由美國國會提出，所以往後料能通過美國國會機會相當高。現市場關注協議能否於年底

前能通過美國國會並得以執行。

通過「美墨加」貿易協議對加拿大及墨西哥經濟發展前景尤為重要。一點必須明白，加拿大

及墨西哥的經濟均相當依賴出口支撐。美國又是她們的主要出口國。以加拿大為例，其出口當中

便達七成以上是輸往美國。由此可感受到協議達成對穩定加拿大出口貿易，以至穩定當地經濟的

重要性。



＊加元上升阻力在１﹒３兌１美元＊



分析加元後向亦不能忽視中美的貿易變化。如中美能達成一個較大的和解協議，互相大幅減

少關稅，可想像對中國又或對美國經濟均可帶來較大刺激作用。美國經濟愈是強勁，愈能購買更

多來自加拿大的出口，對加拿大經濟以至加元匯價同屬利好。所以當分析加元前景，我們可從兩

方面觀察。首先，美墨加貿易協議能否短期內通過美國國會及得以落實執行，及中美可否盡快達

成貿易協議避免互加徵關稅。任何一項達至成果，料均能為加元帶來刺激。技術上料加元較大支

持於１﹒３３５０兌１美元，上升阻力料於１﹒３０兌１美元。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

