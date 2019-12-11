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即市新聞

11/12/2019 08:36

【貿易開戰】貝萊德：美大選逼近，中美緊張局勢將緩和

　　中美貿易談判進入倒數階段，雙方仍未能達成首階段協議，貝萊德智庫亞太區首席投資策略
師龐文博（Ｂｅｎ　Ｐｏｗｅｌｌ）表示，難以預計今次達成協議的可能性，但認為明年美國大
選，美國將聚焦國家大選，故未來６至９個月中美緊張局勢有所緩和。

＊結構性問題，貿戰可拉鋸１０年＊

　　龐文博強調，中美雙方關係為持續的結構性問題，中美貿易戰甚至會持續拉鋸長達１０年時
間。不過，市場現時預期中美雙方能達首階段協議，惟協議範圍將會收窄。
　　若中美貿易能夠達成協議，將會帶動企業的信心及資本開支，以及製造業表現。相反，若中
美貿易談判決裂，周日（１５日）將會向１５６０億美元中國商品徵收新關稅，他預計，短期內
股市會出現沽壓的情況。

＊全球經濟增長動力，還看中國＊

　　股票市場方面，龐文博看好明年股市表現，與美國及歐洲市場相比，他較看好新興市場及日
本市場；而美國市場則由增持級別下調至中性。龐文博重申，因中美貿易戰及明年美國大選的因
素影響，市場將相對審慎。
　　中國經濟方面，龐文博表示，未來一年中國貨幣政策繼續維持審慎，雖然中國將面對經濟增
長放緩及中美貿易戰，但中國經濟規模強大，依然繼續成為全球經濟增長的主要驅動力。
　　龐文博表示，雖然中國經濟增長有所放緩，但實質增長遠比１５年前的增長為大，加上，中
國於明年２月底被摩根大通納入新興市場政府債券指數後，將會吸引不少主動及被動的資金流入
中國。《香港經濟日報》

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