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11/12/2019 12:38

【年金年代】富衛「年月逸延期年金計劃」短回本期，輕鬆規劃退休

　　《環富通基金頻道１１日專訊》富衛香港推出之合資格延期年金保單（ＱＤＡＰ）－「年月
逸延期年金計劃」，為五年保費供款年期收取十年年金計劃，可以短至八年之回本期，助大眾增
值財富及儲蓄，及早為未來退休生活作好準備。年金支付安排方面，客戶可以選擇每月以現金支
付年金，或將其積存生息，靈活地配合不同的理財需要。
　　「年月逸延期年金計劃」與富衛現有的「年月逸１２０年金計劃」相輔相成，為退休規劃提
供其中一個好選擇。「年月逸延期年金計劃」可在退休前期協助客戶及早為退休生活增值財富及
儲蓄，而「年月逸１２０年金計劃」則可在退休後期持續提供穩定年金，支援客戶的日常生活開
支。
　　「年月逸延期年金計劃」獲香港保險業監管局認證，被保人在每課稅年度就已繳保費可申請
高達６萬元的稅務扣除。此計劃除了讓被保人享有穩定退休年金收入之外，更提供人壽保障，使
其加倍安心。
　　「年月逸延期年金計劃」被保人年齡為１９至６１歲，被保人如在４６歲５之前投保，便可
從５１歲５起開始收取為期十年的每月年金金額；如在４６歲５或之後投保，則可在五年保費供
款年期結束後開始年金期。此計劃的每月年金金額分為保證及非保證兩種，確保被保人獲得穩定
的退休儲蓄，亦可獲取潛在的額外退休收入。
　　投保年金計劃的手續簡單輕鬆，如每年保費總額不超過每名被保人８７﹒５萬美元（約
６８３萬元），則毋須進行身體檢查。在推廣期內，富衛更為年月逸延期年金計劃提供高達８％
的第一年保費折扣。（ｈｏ）

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