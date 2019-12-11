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11/12/2019 15:16

【５Ｇ加速】Ｓｏｌａｒ　Ｗｉｎｄｓ：５Ｇ明年將成為關鍵轉折點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》全球ＩＴ管理軟件領導供應商Ｓｏｌａｒ　Ｗｉｎｄｓ近日發
布２０２０年科技趨勢預測指，隨著芯片製造商和互聯網服務供應商（ＩＳＰ）繼續廣泛採用
５Ｇ，２０２０年將成為關鍵的轉折點。雖然我們已經看到５Ｇ帶來的社會影響，譬如應用程式
性能得到改善以及使物聯網（ＩｏＴ）等新技術得以實現，我們可以期待像時代華納這樣的
ＩＳＰ巨頭從根本上改變其產品，像威訊（Ｖｅｒｉｚｏｎ）這樣的電信公司繼續投資５Ｇ設備
。５Ｇ勢將來臨，盡管以現時觀察，下一代無線技術可能只會帶來更快的速度、響應能力以及釋
放新興技術全部功能所需的支援；但事實上，應用５Ｇ的過程仍然有很多問題，當下尚未有解決
方案。
　　三星和中興等智能手機製造商於２０１９年推出５Ｇ手機。但由於５Ｇ基礎架構仍在構建中
，用戶只感受到表層的潛力。電信和網絡公司需要關注以下方面以充分釋放５Ｇ潛力，為用戶提
供更佳體驗。譬如，在「５Ｇ　ｌｉｔｅ」網絡（如ＡＴ＆Ｔ的５Ｇｅ頻段）上運行應用程式的
用戶可能會遇到不同速度之間切換時連接不穩定的情況，從而導致原本能在高性能網絡受廣泛使
用的應用程式出現無法預測的性能問題。同時，監控在日益分散的網絡上運行的應用程序將變得
愈加重要，從而促使開發人員優化應用程式，以助無縫連接各種網絡速度。確保可以衡量５Ｇ網
絡性能將會是讓５Ｇ基礎架構於未來受到廣泛應用的關鍵。（ｈｏ）

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