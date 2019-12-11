內銀內險上揚，港股收升２０８點報２６６４５，破十天廿天百天線

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚（１０日）有消息指，美國有意延長對中國加徵關稅的期

限（１２月１５日），但市場對此反應冷淡，美股隔晚全線偏軟。港股今早則低開２６點，未幾

跌幅一度最多擴至７２點，全日低見２６３６４點。

隨著本地多隻公用股受捧，加上內地計劃適度放開兩全保險產品，以及１１月人民幣新增貸

款勝預期，刺激內險及內銀股等中資金融股全線造好，港股隨即倒升兼拾級而上，午後更最多反

彈２２３點，全日高見２６６５９點，最終全日收升２０８點或０﹒７９％，報２６６４５點，

收復１０天（２６４４１點）、２０天（２６５８２點）及１００天線（２６５９０點）。主板

成交７４３﹒３８億元，按日增２０﹒５％。國企指數報１０５０２點，上升１０７點或上升

１﹒０３％。

Ａ股變動不大，上證綜指收升７點或０﹒２４％，報２９２４點。深成指收跌６３點或

０﹒６４％，報９８５２點。兩市全日成交４６６６億人幣，與昨日持平。



＊銀保監擬開於兩全產品，上月人幣貸款勝預期＊



近日，中國銀保監會表示，將在規範保險產品開發設計行為的基礎上，適度放開５年期以下

兩全保險產品。兩全保險是既包含以被保險人死亡為給付保險金條件，又包含以被保人生存為給

付保險金條件的人壽保險，受到許多消費者關注。內險股全線造好，新華保險（０１３３６）升

２﹒７％，報３２﹒３５元。太保（０２６０１）漲２﹒２８％，報２９﹒１５元。國壽

（０２６２８）走高２﹒２３％，報２０﹒６５元。平保（０２３１８）揚１﹒５１％，報

９０﹒８５元。太平（００９６６）彈１﹒３９％，報１８﹒９元。人保（０１３３９）升

０﹒９５％，報３﹒１８元。財險（０２３２８）逆市跌０﹒５４％，報９﹒２９元，為跌幅最

大國指股。

人民銀行昨日收市後公布，１１月人民幣貸款增加１﹒３９萬億人幣，同比多增１３８７億

人幣，高於市場預期的增１﹒２萬億人幣，刺激內銀股表現。中信銀行（００９９８）升

１﹒８５％，報４﹒４１元。郵儲行（０１６５８）漲１﹒５４％，報５﹒２９元。中行

（０３９８８）揚１﹒２７％，報３﹒１８元。交行（０３３２８）走高１﹒１６％，報

５﹒２４元。建行（００９３９）升０﹒９５％，報６﹒３７元。農行（０１２８８）走高

０﹒９４％，報３﹒２３元。工行（０１３９８）升０﹒９％，報５﹒６３元。招行

（０３９６８）走高０﹒４％，報３７﹒２５元。

重磅股全線造好，匯控（００００５）同意支付１﹒９２億美元（約１５億元），結束涉嫌

幫助美國客戶欺騙美國國稅局避稅的訴訟，全日隨市升０﹒７８％，報５８﹒０５元。港股通實

名制料明年落地，港交所（００３８８）窄幅升０﹒１６％，報２４５﹒８元。騰訊

（００７００）遊戲《我叫ＭＴ自走棋》取得新一批版號，全日漲升０﹒９５％，報３４０元。

中移動（００９４１）漲０﹒１７％，報６０﹒１元。友邦（０１２９９）揚０﹒７８％，報

７８元。



＊瑞聲獲匯證唱好領漲藍籌，小米急升超過８％＊



瑞聲（０２０１８）獲匯證最新上調兩成七目標價，由５４﹒１元升至６８﹒９元，維持持

有評級。另外，野村最新報告指，蘋果明年發表四款５Ｇ ｉＰｈｏｎｅ，包括四款全面可支援

ｓｕｂ ６ＧＨｚ和毫米波，預期將帶旺供應鏈，瑞聲全日急升５﹒６３％，報６４﹒７５元

，為表現最佳藍籌，盤中高見６５﹒３５元，創１３個月新高。舜宇（０２３８２）漲

１﹒１６％，報１３９﹒５元。比亞迪電子（００２８５）軟０﹒５２％，報１５﹒４２元。丘

鈦（０１４７８）揚１﹒３％，報１２﹒４４元。通達（００６９８）走高１﹒６１％，報

０﹒６３元。

花旗發表研究報告指，小米（０１８１０）新５Ｇ手機售價比預期更有競爭力，刺激小米股

價急升，全日漲８﹒４７％，報９﹒９９元。其他新經濟股同樣受捧，貓眼娛樂（０１８９６）

獲花旗予「買入」評級，目標價為１８元，全日急升６﹒２７％，報１２﹒８８元。雷蛇

（０１３３７）走高３﹒３６％，報１﹒２３元。平安好醫生（０１８３３）漲１﹒５％，報

５４﹒０５元。美團（０３６９０）一度失守百元關，低見９８﹒７元，惟最終反彈

０﹒６９％，報１０１﹒７元。

內需股逆市走弱，萬洲（００２８８）跌０﹒８８％，報７﹒８８元，為跌幅最大藍籌。旺

旺（００１５１）軟０﹒１４％，報６﹒９元。蒙牛（０２３１９）升０﹒３３％，報３０﹒６

元。青啤（００１６８）跌０﹒２％，報４９﹒０５元。潤啤（００２９１）漲０﹒７４％，報

４１﹒１元。統一（００２２０）走低０﹒３８％，報７﹒９７元。康師傅（００３２２）揚１

﹒７３％，報１２﹒９２元。

有消息指，福建省計劃再度上調水泥價格，海螺水泥（００９１４）升３﹒５９％，報

５３﹒４元，為升幅最大國指股，盤中高見５３﹒５５元，創上市新高。金隅（０２００９）漲

１﹒８１％，報２﹒２５元。潤泥（０１３１３）走高１﹒７６％，報９﹒２４元。中建材

（０３３２３）揚１﹒６１％，報７﹒５６元。（ｔｔ）

