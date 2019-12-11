  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/12/2019 08:04

《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：物價漲幅將逐步回落

　　《經濟通通訊社１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

物價漲幅將逐步回落　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局１０日公布，１１月全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲４﹒５％，漲幅較上
月擴大０﹒７個百分點。業內人士指，ＣＰＩ上漲主要原因是豬肉價格上漲帶動食品價格漲幅擴
大。隨著豬肉市場供應逐步增加，物價漲幅將回落。

１１月信貸社融明顯增長
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行１０日公布的數據顯示，１１月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額１９６﹒１４萬億元（人民幣．
下同），同比增長８﹒２％。１１月人民幣貸款增加１﹒３９萬億元，同比多增１３８７億元；
社會融資規模增量為１﹒７５萬億元，同比多１５０５億元。專家認為，基建加碼預期強化，信
貸社融數據好轉，未來可能延續增勢。

深改步入攻堅期，股市展現新生態
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
自９月初中證監召開全面深化資本市場改革座談會以來，中證監共發布了２０多項改革措施。專
家認為，資本市場改革已步入攻堅克難期，在設立科創板的引領下，主板、創業板等多項基礎制
度存量改革啟動，股市在監管邏輯、「進出」兩大關口等方面開始呈現積極變化。


《上海證券報》

外資加緊多元配置中國資產
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
深圳某知名私募掌門人透露，近期為一家管理規模巨大的海外主權財富基金做了一場路演，該基
金擬陸續投資３０億美元到Ａ股市場，正在選擇合適的私募作為投顧。

核心ＣＰＩ顯示通脹壓力有限
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
受豬肉等食品價格上漲影響，１１月ＣＰＩ同比漲幅攀升至４﹒５％，但核心ＣＰＩ仍處於低位
，顯示通脹壓力有限。分析人士稱，隨著豬肉市場供需關係逐步回歸平衡，未來ＣＰＩ漲勢有望
放緩，結構性通脹不會對穩健中性貨幣政策造成方向性的影響。

１１月人民幣貸款、社融雙雙放量
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行昨日公布，１１月人民幣貸款增加１﹒３９萬億元，同比多增１３８７億元，較１０個月的
６６１３億元，環比增長明顯。據初步統計，前１１個月社會融資規模增量累計為２１﹒２３萬
億元，比去年同期多３﹒４３萬億元；１１月份社會融資規模增量為１﹒７５萬億元，比去年同
期多１５０５億元。


《證券時報》

１１月信貸社融回暖
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行昨日發布的１１月金融數據和社融增量數據顯示，當月新增人民幣貸款１﹒３９萬億元，同
比多增１３８７億元；社會融資規模增量為１﹒７５萬億元，同比增加１５０１億元；廣義貨幣
（Ｍ２）增速環比下降０﹒２個百分點至８﹒２％。

萬億港股通市場出現投資新風險
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
內地資金通過港股通渠道投資港股的規模已十分龐大，累計已淨買入超過１萬億港元。但是，一
日暴跌９０％這樣的案例，不僅出現在一些港股老千股身上，近來也頻頻出現在一些港股通標的
上，令不少人受到與以往經驗不一樣的慘痛風險教育，資金上更是損失慘重。

豬價再成ＣＰＩ「牛鼻子」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
豬肉價格是現階段居民消費價格指數（ＣＰＩ）的「牛鼻子」。國家統計局１０日公布數據顯示
，１１月ＣＰＩ同比升至４﹒５％。其中，豬肉價格漲幅繼續領頭，保持了ＣＰＩ漲幅貢獻率第
一的位置。豬肉價格對ＣＰＩ同比向上的貢獻率已連續數月居首。房租、家庭服務等非食品關鍵
中間項環比和同比都保持穩定。（ｌｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樂天金匯11/12/2019
日本政府推出刺激經濟方案，日圓匯價會否受影響？
國際動態11/12/2019
眾院2條款彈劾特朗普 或增指控
生財有道10/12/2019
香港會計師公會「最佳企業管治大獎」頒26獎項 瑞聲中移動等首獲獎
剖析天下10/12/2019
【決勝唐寧街】保守黨料壓工黨重奪半數 英鎊急升小心高追風險
FOCUS10/12/2019
【FOCUS】郵儲行回A無神話 明年「錢緊」恐更甚
生財有道10/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：石藥16元以下博反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金