《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：物價漲幅將逐步回落

《經濟通通訊社１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



物價漲幅將逐步回落

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國家統計局１０日公布，１１月全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲４﹒５％，漲幅較上

月擴大０﹒７個百分點。業內人士指，ＣＰＩ上漲主要原因是豬肉價格上漲帶動食品價格漲幅擴

大。隨著豬肉市場供應逐步增加，物價漲幅將回落。



１１月信貸社融明顯增長

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人行１０日公布的數據顯示，１１月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額１９６﹒１４萬億元（人民幣．

下同），同比增長８﹒２％。１１月人民幣貸款增加１﹒３９萬億元，同比多增１３８７億元；

社會融資規模增量為１﹒７５萬億元，同比多１５０５億元。專家認為，基建加碼預期強化，信

貸社融數據好轉，未來可能延續增勢。



深改步入攻堅期，股市展現新生態

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自９月初中證監召開全面深化資本市場改革座談會以來，中證監共發布了２０多項改革措施。專

家認為，資本市場改革已步入攻堅克難期，在設立科創板的引領下，主板、創業板等多項基礎制

度存量改革啟動，股市在監管邏輯、「進出」兩大關口等方面開始呈現積極變化。





《上海證券報》



外資加緊多元配置中國資產

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深圳某知名私募掌門人透露，近期為一家管理規模巨大的海外主權財富基金做了一場路演，該基

金擬陸續投資３０億美元到Ａ股市場，正在選擇合適的私募作為投顧。



核心ＣＰＩ顯示通脹壓力有限

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受豬肉等食品價格上漲影響，１１月ＣＰＩ同比漲幅攀升至４﹒５％，但核心ＣＰＩ仍處於低位

，顯示通脹壓力有限。分析人士稱，隨著豬肉市場供需關係逐步回歸平衡，未來ＣＰＩ漲勢有望

放緩，結構性通脹不會對穩健中性貨幣政策造成方向性的影響。



１１月人民幣貸款、社融雙雙放量

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人行昨日公布，１１月人民幣貸款增加１﹒３９萬億元，同比多增１３８７億元，較１０個月的

６６１３億元，環比增長明顯。據初步統計，前１１個月社會融資規模增量累計為２１﹒２３萬

億元，比去年同期多３﹒４３萬億元；１１月份社會融資規模增量為１﹒７５萬億元，比去年同

期多１５０５億元。





《證券時報》



１１月信貸社融回暖

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人行昨日發布的１１月金融數據和社融增量數據顯示，當月新增人民幣貸款１﹒３９萬億元，同

比多增１３８７億元；社會融資規模增量為１﹒７５萬億元，同比增加１５０１億元；廣義貨幣

（Ｍ２）增速環比下降０﹒２個百分點至８﹒２％。



萬億港股通市場出現投資新風險

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內地資金通過港股通渠道投資港股的規模已十分龐大，累計已淨買入超過１萬億港元。但是，一

日暴跌９０％這樣的案例，不僅出現在一些港股老千股身上，近來也頻頻出現在一些港股通標的

上，令不少人受到與以往經驗不一樣的慘痛風險教育，資金上更是損失慘重。



豬價再成ＣＰＩ「牛鼻子」

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豬肉價格是現階段居民消費價格指數（ＣＰＩ）的「牛鼻子」。國家統計局１０日公布數據顯示

，１１月ＣＰＩ同比升至４﹒５％。其中，豬肉價格漲幅繼續領頭，保持了ＣＰＩ漲幅貢獻率第

一的位置。豬肉價格對ＣＰＩ同比向上的貢獻率已連續數月居首。房租、家庭服務等非食品關鍵

中間項環比和同比都保持穩定。（ｌｃ）

