《鍾之日記》央媽停唸緊箍咒，中港魚缸好生猛

《鍾之日記》１２月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



有消息指，美國有意延長對中國加徵關稅的期限（１２月１５日），中國官員亦有同樣預期

，以便雙方有更多時間磋商臨時貿易協議。但兩國就貿易問題對外「出口術」已是常態，市場對

此反應冷淡，美股隔晚全線偏軟。港股今早則低開２６點，未幾跌幅一度最多擴至７２點，全日

低見２６３６４點。

不過，隨著本地多隻公用股受捧，加上內地計劃適度放開兩全保險產品，以及１１月人民幣

新增貸款勝預期，刺激內險及內銀股等中資金融股全線造好，港股隨即倒升兼拾級而上，午後更

最多反彈２２３點，全日高見２６６５９點，最終全日收升２０８點或０﹒７９％，報

２６６４５點，收復１０天（２６４４１點）、２０天（２６５８２點）及１００天線

（２６５９０點）。主板成交７４３﹒３８億元，按日增２０﹒５％。



＊新增貸數據報喜，滬深成交活躍度提升＊



人民銀行昨日（１０日）收市後公布，１１月人民幣貸款增加１﹒３９萬億元人民幣，同比

多增１３８７億元人民幣，高於市場預期，同月社會融資規模增量１﹒７５萬億元人民幣，亦同

樣多於市場預期。據初步統計，截至上月底廣義貨幣（Ｍ２）餘額１９６﹒１４萬億元人民幣，

同比增長８﹒２％，增速低於市場預期，同期社會融資規模存量為２２１﹒２８萬億元人民幣，

同比增１０﹒７％。

信貸環境改善超出預期，在金融板塊的領漲下，滬綜指午後升幅略再擴大，全日收升

０﹒２４％，報２９２４﹒４２點，盤中創超過半個月新高。惟上日造好的科技股紛紛退潮，深

成指跌０﹒６４％，創業板指更跌０﹒９１％。兩市全日成交４６６６億元，與周二（１０日）

持平。



＊分析師提醒央媽，寬鬆須有度降準應謹慎＊



最新數據顯示中國信貸環境好轉，民生銀行首席研究員溫彬認為，從新增信貸結構看，１１

月短期貸款、長期貸款、居民部門貸款、企業部門貸款均較上月和去年同期有所改善，說明逆周

期調控效果逐步顯現。光大保德信基金首席宏觀債券分析師鄒強認為，數據顯示前階段一系列人

行寬信用政策效果有所顯現，實體經濟活躍度有所上升，企業貸款需求有所回暖。

央媽不再重提緊縮，是否有望未來降準？鄒強認為，中國經濟仍面臨一定下行壓力，經濟改

善基礎仍需要進一步鞏固，國內逆周期調節仍需要審時抉擇，但避免過於寬鬆政策產生負面影響

，人行需要精準施策，並配合積極財政政策，降低實體經濟負擔，激發微觀活力。

內銀股表現受刺激，中信銀行（００９９８）升１﹒９％，郵儲行（０１６５８）漲

１﹒５％，中行（０３９８８）揚１﹒３％，交行（０３３２８）走高１﹒２％，建行

（００９３９）升１％。

另外，銀保監表示將適度放開５年期以下兩全保險產品。兩全保險是既包含以被保險人死亡

為給付保險金條件，又包含以被保人生存為給付保險金條件的人壽保險，受到許多消費者關注。

內險股全線造好，新華保險（０１３３６）升２﹒７％，太保（０２６０１）漲２﹒３％，國壽

（０２６２８）走高２﹒２％，平保（０２３１８）揚１﹒５％，太平（００９６６）彈

１﹒４％。



＊小米出平價５Ｇ手機惹憧憬，瑞聲獲匯證唱好創新高＊



小米（０１８１０）旗下的平價手機品牌Ｒｅｄｍｉ昨日（１０日）於北京發布首款５Ｇ手

機，最新Ｒｅｄｍｉ Ｋ３０系列 。Ｒｅｄｍｉ品牌總經理盧偉冰表示，２０２０年最重要的

科技趨勢就是５Ｇ，所以２０２０年Ｒｅｄｍｉ定位為「５Ｇ先鋒」。Ｒｅｄｍｉ Ｋ３０

４Ｇ版售價１５９９元人民幣起。而令人最驚喜的是５Ｇ版只售１９９９元人民幣起，將於

２０２０年１月正式推出。

花旗發表研究報告指，小米新５Ｇ手機售價比預期更有競爭力，且遠低於競爭產品，料會加

速中國智能手機產業向５Ｇ遷移，也有助小米獲得更多的市場佔有率。花旗預計，小米能將成本

領先優勢發展成為競爭力，重申對小米「正面」看法，料公司２０２０年調整後每股盈利將增加

２９％。

而野村亦認為，儘管小米是次定價或降低其他５Ｇ手機的定價，但認為此舉有助小米搶佔國

內市佔率，維持目標價１１元和「買入」投資評級。

小米今日獲熱捧並在尾段升至１０元的日內高位；該股收漲８﹒５％，報９﹒９９元，創約

５個月高。

另一隻與５Ｇ相關的熱門股－－瑞聲科技（０２０１８）今日亦大為造好，盤中破頂高見

６５﹒３５元；收市漲５﹒６％，為今日升幅最大的藍籌。

野村最新報告指，蘋果明年發表四款５Ｇ ｉＰｈｏｎｅ，包括四款全面可支援

ｓｕｂ ６ＧＨｚ和毫米波，預期將帶旺供應鏈。而匯證最新則上調瑞聲兩成七目標價，由

５４﹒１元升至６８﹒９元，維持「持有」評級。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

