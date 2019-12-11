【駐京專電】財政部修訂政府採購信息發布管理辦法，明年３月施行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》財政部日前公布了《政府採購信息發布管

理辦法》。新辦法將自２０２０年３月１日起施行。

財政部有關負責人表示，主要修訂內容包括四大方面：

一是聚焦信息發布管理。刪除了《政府採購信息公告管理辦法》中有關政府採購信息公開範

圍和內容的具體規定，重點對政府採購信息發布行為進行規範。

二是刪除與上位法不一致的內容。比如依照政府採購法有關集中採購目錄及標準由國務院和

省級人民政府公布的規定，刪除了《政府採購信息公告管理辦法》中關於集中採購目錄及標準由

財政部門公告的規定。

三是明確財政部門的信息發布責任。規定除政府採購項目信息外，監督檢查處理結果、集中

採購機構考核結果等監管信息也應在指定媒體上公告。

四是突出網絡公開主渠道作用。將中國政府採購網及其省級分網明確為政府採購信息的匯總

平台，要求政府採購信息應當在中國政府採購網或其省級分網發布，同時刪除了《政府採購信息

公告管理辦法》中明顯指向報紙、雜誌等紙質媒體的規定。

此外，針對政府採購信息發布過程中存在的信息發布錯誤、隱瞞信息、差別提供信息等問題

，此次發布的新辦法規定了相關解決措施：明確要求政府採購信息應當按照財政部規定的格式編

制；完善了發布主體在不同媒體發布的同一政府採購信息的內容不一致時的處理原則；強化了指

定媒體的相關責任。

