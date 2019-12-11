【上海專訪】巴西初創來華尋商機：冀拉美文化融入中國速度

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》近年來，中國科創行業蓬勃發展，市場潛

力漸漸浮現，吸引全球目光。正逢中國和巴西建交４５周年，巴西政府上周組織了「巴西初創企

業走出去計劃（Ｓｔａｒｔｏｕｔ）」，將巴西初創企業帶到中國，先後走訪上海、杭州、香港

等城市，與國內投資者和企業對話，學習中國科創企業的發展經驗，於中國市場尋找投資和發展

機會。

活動組織方巴西出口投資促進局（Ａｐｅｘ－Ｂｒａｓｉｌ）北京代表處經理

Ｃａｒｌｏｓ Ｐａｎ對《經濟通通訊社》表示，巴西政府十分支持本國科創發展，推出了１０

個培養初創企業的計劃。此次活動正是其中一項。巴西企業把中國作為走入亞洲的第一站，主要

是因為中國擁有全球第二大科創市場，且中國是巴西的最大投資來源國。

中國自２００９年以來就是巴西最大的貿易夥伴，兩國在農業、製造業、能源等傳統領域已

有較為深入的合作。２０１７年，中國科技企業大舉投資巴西獨角獸企業，包括滴滴出行收購巴

西打車服務同業９９的控股權、騰訊（００７００）收購巴西金融科技公司Ｎｕｂａｎｋ等項目

，令兩國合作的領域拓展到科技、金融等行業。

不過，相對於中國快速發展的科創行業，巴西的科創產業仍是「繈褓中的嬰兒」。數據顯示

，目前巴西總共有１﹒４萬家初創企業；而在中國，單單上海就有２﹒７萬家科創企業，可見巴

西企業若要拓華市場將面臨不小的競爭壓力。

Ｐａｎ認為，巴西的科創企業是在獨特的拉美文化下孕育而生的，因此它們提供的產品和解

決方案都有著自己的特色，這是中國企業所不具有的。例如，在此次訪華的企業中，有一家動漫

製作公司Ｈｙｐｅ，該公司擁有一個拉美特色的動畫形象ＩＰ，且該產品已經獲得中央電視台的

報價；另一家名為ＧｏＥＰＩＫ的公司，其技術可以將傳統工廠的工業流程變得智能化。

「從目前來看，中方投資者對這些巴西公司都表現了極大的熱情。中國有許多企業孵化器，

有著豐富的經驗協助外國企業在華落地，所以巴西企業並不擔心在政策准入方面的問題；從產品

創意來講，相信只要有好的產品、好的技術、好的構想，投資者都會買單。」Ｐａｎ說道。



＊巴西企業來華發展需適應國內快節奏市場＊



對於巴西企業來說，中國市場具有無法想象的體量。但是想要進入中國市場，它們必須克服

兩國文化差異，並適應中國市場發展的速度。

Ｐａｎ指出，巴西企業在中國市場遇到的最大挑戰，就是要適應中國的發展速度。在巴西，

一個企業一年有２００％的增長已經很優秀了，但在中國，初創企業可以在短時間內快速發展，

由一變十、十變百，這樣的快節奏可能令巴西企業無法適應。所以，這也是巴西企業需要向中國

企業學習的地方。同時，也希望中國投資者對巴西企業更有耐心，等待巴西企業成長壯大。

對於中國這個龐大又充滿挑戰的市場，到訪的巴西企業都躍躍欲試。ＧｏＥＰＩＣ創辦人

Ｅｄｕａｎ在接受《經濟通通訊社》採訪時表示，此次到中國想了解公司在中國落地的相關政策

，中國市場發展得相當快，因此有必要切身了解一些市場環境。同時，他還希望尋找一些合作夥

伴或是投資人，為在華拓展業務做準備。

「我們是來尋找合作，不是來競爭的。」他謙虛地說道。

