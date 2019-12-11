【ＦＯＣＵＳ】對華加稅勢延期，ＵＳＭＣＡ添變數

【ＦＯＣＵＳ】距離周日（１５日）美國對華加徵關稅「死線」僅餘四天，好淡消息再次參

雜橫飛。先有「消息人士」稱，中美貿易談判代表正準備推遲定於１５日生效的新一輪關稅；再

有白宮貿易顧問納瓦羅、經濟顧問庫德洛分別指，「沒有跡象顯示不會加徵１２月的關稅」、「

未有最終決定」，刺激離岸人民幣先揚後抑。

就在周二（１０日），侵侵眼前再新增兩項交易變量，其一是眾議院司法委員會公開正式彈

劾條款，其二是經修訂的《美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）》獲三國簽字畫押，且罕有獲得佩洛西支

持。目前來看，在中國進口商近日持續買入美國大豆的和風下，１５日加稅「死線」推遲已無懸

念，惟推遲之後，雙方能否就鎖定採購日程及降低現行關稅最終傾定數，仍充滿相當不確定性。



＊好淡消息參雜，人幣先揚後抑＊



據《華爾街日報》最新報道，中美談判代表正致力將原定美國對約１５６０億美元中國貨加

徵關稅的期限推遲，並繼續就北京承諾大量採購美國農產品進行商討。不過，白宮經濟顧問庫德

洛稍後向傳媒表示，現實情況是，１５日的關稅仍有可能實施；貿易顧問納瓦羅亦於霍士新聞訪

問時指，沒有跡象顯示不會加徵１２月的關稅。

根據程序，除非美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）在限期前發出修改通知，否則關稅將如期

於１５日生效。而貿談溫度計－－離岸人民幣兌美元，在兩位白宮智囊齊賣關子後，迅速回吐早

前因《華爾街日報》報道的漲幅。

就在同日，美國、加拿大、墨西哥三國官員正式簽署經修訂的《美墨加協定（ＵＳＭＡ）》

，以取代北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）；當天亦是侵侵成為史上第三位面臨正式彈劾的美國

總統的日子。

儘管眾議院司法委員會確定的兩項彈劾條款直指侵侵「濫用權力」及「涉嫌妨礙國會調查」

，但議長佩洛西就罕有對修訂後的ＵＳＭＣＡ讚譽有加，意味兩黨難得就此合作，勢有利侵侵競

逐連任之路。



＊納瓦羅「言必行」或暗示北京＊



涵蓋北美洲每１﹒２萬億美元貿易額的ＵＳＭＣＡ，被侵侵吹噓為「美國有史以來最好、最

重要的貿易協議。對所有人都有好處，包括農民、製造商、能源，以及工會」，其會否平添中美

首階段貿易協議變數言之尚早；不過，對華大鷹派納瓦羅就已意有所指地稱，ＵＳＭＣＡ是一個

閃亮的範例，即「言必行，行比果（ｐｒｏｍｉｓｅｓ ｍａｄｅ，ｐｒｏｍｉｓｅｓ

ｋｅｐｔ。」

儘管北京近期持續釋出善意，包括新一輪據報至少１００萬噸的美豆關稅豁免，但對於華府

於貿易協議白紙黑字鎖定未來農產品採購日程、規模的要求，就堅持採購承諾不得與世貿規則相

衝突；而華盛頓將多大程度因應中方要求降低現行２５００億美元２５％、１１００億美元１５

％關稅，也是一大不確定性。

目前來看，市場收穫一份加徵關稅延期的「聖誕禮物」已無懸念，至於明年前景是風高浪急

還是雨過天青，密切關注中央經濟工作會議的來年定調。

