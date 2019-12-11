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即市新聞

11/12/2019 09:12

《投資智慧－鄧聲興》棄外國軟件消息刺激軟件股，金山中軟料受惠

　　《投資智慧》市傳中國政府３年內棄用外國軟件，國產軟件股料受惠。市場近期熱炒阿里巴
巴（０９９８８）、美團（０３６９０）等新科技股，相對軟件股有追落後的條件。

　　事實上，國產軟件股收入穩定增長。國家工信部數據顯示，今年首１０月內地軟件業完成軟
件業務收入５﹒７９萬億人民幣，同比增長１５﹒２％；實現利潤總額７３４２億人民幣，同比
增長１１﹒９％；實現出口３８６億美元，同比增長３﹒０％；從業平均人數６５５萬人，同比
增長６％。細分數據來看，軟件產品實現收入１６２８９億元，同比增長１３﹒６％；資訊技術
服務實現收入３４１９３億元，同比增長１７﹒７％；資訊安全產品和服務共實現收入１０２８
億元，同比增長１０﹒３％；嵌入式係統軟件實現收入６４１９億元，同比增長７﹒７％。
　
　　若然中國棄用外國軟件的消息屬實，金山軟件（０３８８８）旗下辦公軟件和雲業務的發展
前景樂觀；第三季辦公軟體業務同比增長５０％。ＷＰＳ繼續受惠國產化趨勢，集團ＷＰＳ加強
與國有企業，事業單位及政府部門的合作；國產辦公軟件開拓海外市場有助增加收入來源。截止
第三季，辦公軟體ＭＡＵ３﹒８２億按年增３１％，其中個人ＭＰＵ同比增１２０％至６７０萬
。金山辦公已在上交所科創板上市，首掛飆升１﹒８倍，表現十分理想。

　　另外，中國軟件國際（００３５４）亦受惠近期的國產軟件股熱炒，集團擴大「雲集」業務
，並在南京及西安均取得較好成績。平台主要為預算單位、行業管理部門及ＩＴ供應商提供採購
、數字監理、軟體專案管控、增值服務及金融服務。平台已註冊政府單位３０００多家，累計服
務項目數５００多個，項目金額約２億。相關軟件收入穩定，內需前景可觀。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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