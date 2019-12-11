《投資筆記－黃子燊》國防工業ＥＴＦ對沖地緣政治風險

《投資筆記》如果有留意筆者的面書專頁，或於不同場合的言論的話，應會發現筆者自去年

年底開始，一直都建議組合中應配置黃金。這和傾向認為金價將會上升，固然有所關係，但另一

個原因是，筆者相信隨著中國經濟減速，及美國對新興強權始終忌憚，中美之間的地緣政治衝突

，將會常態化，而戰爭風險亦會有所上升。在這種時局背景下，將黃金放進投資組合，無疑等於

為組合買了一個「政治保險」－如果政治衝突惡化，打擊了各類金融資產的價格，作為「替代貨

幣」黃金的升幅，足以抵銷部分衝擊。而在本期，則希望分享另外一種受惠於地緣政治風險的工

具－國防工業ＥＴＦ。



＊ｉＳｈａｒｅｓ國防ＥＴＦ，持有多家著名軍火公司＊



本期想談的三隻ＥＴＦ均是在美國上市。第一隻ＥＴＦ是ｉＳｈａｒｅｓ美國航太與國防

ＥＴＦ，美股代號為ＩＴＡ。該ＥＴＦ於２００６年成立，追蹤的為Ｄｏｗ Ｊｏｎｅｓ

Ｕ﹒Ｓ﹒Ｓｅｌｅｃｔ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ ＆ Ｄｅｆｅｎｓｅ指數，目的是要捕足美國一

些業務和國防有關的公司的股價表現。以地區分布計算，該ＥＴＦ的地區曝險百份之百為美國，

執筆時，持倉最重的股票為波音公司，單隻已佔了整個組合的２１﹒７５％，生產Ｆ－１６戰機

的洛歇馬丁和生產航母的Ｎｏｒｔｈｒｏｐ Ｇｒｕｍｍａｎ也在其內，分別佔組合比重

７﹒１４％及４﹒９１％。該ＥＴＦ的集中度不低，頭十大持倉已佔了整個組合的７７﹒６８％

。權重方面，該ＥＴＦ是以市值來調整股價在組合中的權重，高市值的股票在ＥＴＦ裡有相對高

的倉位，因此表現相對受大價股影響。其近年表現不俗，三年回報有５７﹒５７％，一年回報有

２５﹒５４％，均跑贏同期的標普５００指數（分別為３９﹒２３％及１９﹒４８％）。



＊Ｉｎｖｅｓｃｏ國防ＥＴＦ與ｉＳｈａｒｅｓ國防ＥＴＦ，持倉相似＊



第二隻ＥＴＦ是Ｉｎｖｅｓｃｏ航太國防ＥＴＦ，美股代號為ＰＰＡ。該ＥＴＦ於２００５

年成立，追蹤的指數為ＳＰＡＤＥＤｅｆｅｎｓｅ指數，主要投資於與國防及航天科技有關的公

司。其地區曝險亦是百份之百為美國，頭十大持倉中，有八隻和ＩＴＡ相同，只是持倉比例有所

不同。其集中度與ＩＴＡ比較，則是較低，頭十大持倉佔整個組合比重為６１﹒４％。其三年回

報及一年回報分別為５９﹒６７％及３０﹒９６％，亦是跑贏同期標普５００指數。



＊ＳＰＤＲ國防ＥＴＦ，中小型股份佔比相對高＊



第三隻ＥＴＦ則是ＳＰＤＲ航太國防工業ＥＴＦ，美股代號為ＸＡＲ。該ＥＴＦ成立時間較

近，為２０１１年成立，追蹤Ｓ＆Ｐ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ ＆ Ｄｅｆｅｎｓｅ

Ｓｅｌｅｃｔ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ指數。和上文提到的ＩＴＡ不同，ＸＡＲ的持倉相對分散，第

一大持倉ＢＷＸ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ只佔整個組合的４﹒５８％，前十大持倉亦只佔組

合的４３﹒６７％。其給予不同股票的權重是以「均等權重」方式給予，令其組合內中小企所佔

權重比ＩＴＡ及ＰＰＡ為高。和前兩者一樣，該ＥＴＦ的地區曝險１００％都是美國。其近年表

現亦十分優異，三年回報及一年回報分別為６８﹒１４％，亦是跑贏同期的標普５００指數（分

別為３９﹒２３％及１９﹒４８％）。



＊因應投資風格，選取適當ＥＴＦ＊



在筆者的角度，ｉＳｈａｒｅｓ國防ＥＴＦ和Ｉｎｖｅｓｃｏ國防ＥＴＦ（美股代號分別為

ＩＴＡ和ＰＰＡ）之間具有較高可比性，主要是持倉相對類似，只是ＩＴＡ較為集中，ＰＰＡ較

為平均，如果對某些股票有高度信念，而又被ＩＴＡ集中持股，那便選ＩＴＡ，如果沒有特別信

念，只是想獲取行業整體曝險，則選ＰＰＡ。ＳＰＤＲ國防ＥＴＦ（美股代號為ＸＡＲ）則會被

筆者視為另一類，始終十大持倉與前兩者只有四隻相同，而且中小型股票曝險較高。如組合能接

受較進取的風格，則ＸＡＲ亦是一個不錯的選擇。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師 黃子燊》

