《樓市亮話－湯文亮》物業代理最怕客戶「私了」

《樓市亮話》因《逃犯條例》出現的社運已經超過六個月，不但不能夠解決，而且愈演愈烈

，不少人被政見不同的人「私了」，當大家聽到「私了」這兩個字，大多數不以為意，以為他們

講掂數私下解決，這真的是一個美麗誤會。「私了」其實是非常驚心動魄，真正的意思是執行私

刑，這個情況出現次數最多應該是美國解放黑奴之後，白人不時以白罩蒙頭來向黑人執行私刑，

我們小時熟悉的３Ｋ黨就是指那些白人，大家又千祈唔好以為黑人不會執行私刑，不過就沒有白

人那麼多，大約１比３，已經沒有聽到執行私刑這個用詞，想不到在文明的香港竟然再次出現，

但就用上了一非常好聽的名字「私了」。



有老友話我做了物業投資者，如果唔用物業代理，買賣由雙方私下搞掂，應該可以慳回不少

金錢。老友唔知道做物業投資者首要條件，就是儘可能的話，都唔好與對方「私了」，否則，要

買的時候就沒有物業代理提供優質筍盤，要賣的時候就唔會搵到買家，佣金是不能夠慳。雖然一

般人覺得佣金是很多錢，物業代理只不過是舉手之勞，根本不值得付佣金給他們，如果有這些想

法，就千祈唔好做物業投資者，佣金雖然是很高，但相比樓價亦只不過是一兩個％，唔畀佣可能

會買貴或者賣平１０％以上。物業投資者一般來說都不會「私了」，但那些只買一個單位的買家

就有可能，畢竟１％樓價佣金對他們來說是很巨大，可以唔畀就唔畀，所以，物業代理要求那些

買家預先簽訂睇樓紙，就是提防他們「私了」。



一般物業投資者不會傾向與相熟的買家或者賣家「私了」，因為這是與對方直接對賭，總有

一方是贏家，一方是輸家，以後大家再見面時都會面左左，除非，物業代理做不到他們的要求，

或者物業代理早已有買家或者賣家，而不落力去做，在這個情況下他們唯有「私了」，而物業代

理亦心知肚明客戶點解會自己「私了」，大多數都不會向他們追收佣金。



《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

