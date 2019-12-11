《缸邊嫺談－黃惠嫺》受惠在線旅遊需求增，同程藝龍收入加快

《缸邊嫺談》同程藝龍（００７８０）今年第三季度的收入同比增長２２﹒３％至

２０﹒６２億元。其中，佔集團整體收入３３﹒６％的住宿預訂服務分部，其收入增長

３４﹒５％至６﹒９４億元；佔整體收入５５﹒３％的交通票務服務分部，其收入增長１﹒６％

至１１﹒４億元；佔整體收入１１﹒１％的其他分部，其收入增長３﹒７２倍至２﹒２９億元。



＊同程藝龍的優勢＊



騰訊（００７００）及Ｃｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ為集團的兩大股東。除作為股東之外，騰訊亦與

集團有合作關係，令集團能以低成本獲得龐大的用戶群。截至２０１９年第３季度，集團的平均

月活躍用戶為２﹒３４億人，同比增長１３﹒４％，持續領先線上旅行平台（ＯＴＡ）行業，並

於２０１９年８月達到超過２﹒５億人的歷史最高水平。主要通過微訊小程序同程藝龍在騰訊旗

下平台建立多元化的流量渠道。一是利用微信小程序的支付入口及小程序下拉列表，２０１９年

第三季度的平均月活躍用戶為１﹒２５億人；二是同程藝龍在騰訊旗下平台投放廣告，而

２０１９年第三季度平均月活躍用戶為４８﹒５百萬人；三是在微信內的分享及搜索功能，

２０１９年第三季度平均月活躍用戶為１８﹒８萬人。



作為集團的大股東之一，集團能從騰訊這互聯網巨頭取得龐大的活躍用戶，同時致力提升客

戶的付費比率，第三季度集團的平均月付費用戶為２９﹒８百萬，同比增長３１﹒９％。月付費

用戶的增長高於活躍用戶的增長，證明集團的付費轉化率高。而截至２０１９年９月３０日，集

團的年度付費用戶數目達到１﹒３５億人，即國內差不多１０個人當有一個是同程藝龍的付費客

戶。



另外，集團亦透過騰訊的平台進軍中國低線城市市場。截至２０１９年９月３０日，同程藝

龍在中國非一線城市的註冊用戶比例保持在約８５﹒５％。截至２０１９年９月３０日止三個月

，集團已有效滲透至低線城市，約６３﹒３％的新增付費微信用戶來自三線或以下城市，較

２０１８年同期的５８﹒８％提升４﹒５個百分點。



＊受惠農曆年臨近＊



綜觀集團的業務從不同方面取得優勢，當中包括：國內居民收入增加、消費能力提升、知識

水平不斷進化下，居民在境內、境內的出行次數有增無減，令在線旅遊業務生意源源不斷；與騰

訊互聯網巨頭的關係，同程藝龍獲的大股東之一騰訊的５年獨家協議及優先續約權，即自

２０１７至２０２６年間可用微信銀包付款及利用騰訊的大數據作交差銷售，以及廣告合作。集

團未來會繼續於低線城市增加潛力及加大滲透，繼續開發創新產品及服務，以滿足旅客的需求，

並會致力於投資技術基礎設施及人工智能能力，從線上旅行平台（ＯＴＡ）轉型為智慧出行管家

（ＩＴＡ），為客戶提供更多元化的服務。



隨著消費力的提升以及線上業務滲透率的提高，中國線上旅遊市場將保持強勁增長，加上農

曆新年臨近出遊季節將至，集團將可受惠於消費支出增加所帶來收入增長。投資者可考慮於

１２﹒３元以下的位置增持或吸納，中長線目標價為１４﹒７元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

