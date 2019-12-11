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11/12/2019 16:58

【香港政情】立法會否決解除陳淑莊議員職務動議

　　《經濟通通訊社１１日專訊》民建聯立法會議員黃定光在立法會大會動議解除公民黨陳淑莊
的議員職務，結果出席會議的５４名議員中，２９人贊成、２４人反對，未獲在席議員三分之二
票數支持，議案被否決。
　　陳淑莊在佔中行動案件中，早前被判煽惑他人犯公眾妨擾等兩罪罪成，被判監８個月，獲緩
刑兩年。按照議事規則，議員若被判犯刑事罪成，判監１個月以上，其他議員可動議解除有關議
員的職務，但議案須獲出席會議議員三分之二票數支持才可通過。（ｃｌ）

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