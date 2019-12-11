《經濟通通訊社１１日專訊》據《華爾街日報》報道，監警會的五人國際專家小組決定請辭
。監警會主席梁定邦表示，國際專家已完成「階段性工作」，因此先行退出，否認他們是辭職。
政府發言人今日下午回應指，留意到監警會表示其處理審視工作的專案組在撰寫報告時，會
慎重考慮國際專家小組建議，並將竭盡所能呈交公平公正、反映事件實情的報告。政府將密切關
注審視結果，仔細研究審視報告的所有建議，才決定採取任何跟進行動。（ｃｌ）（ｚｚ）
11/12/2019 17:44
【修例風暴】政府：仔細審視監警會報告建議後，才決定跟進行動
《經濟通通訊社１１日專訊》據《華爾街日報》報道，監警會的五人國際專家小組決定請辭
。監警會主席梁定邦表示，國際專家已完成「階段性工作」，因此先行退出，否認他們是辭職。
政府發言人今日下午回應指，留意到監警會表示其處理審視工作的專案組在撰寫報告時，會
慎重考慮國際專家小組建議，並將竭盡所能呈交公平公正、反映事件實情的報告。政府將密切關
注審視結果，仔細研究審視報告的所有建議，才決定採取任何跟進行動。（ｃｌ）（ｚｚ）
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