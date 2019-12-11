  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/12/2019 17:44

【修例風暴】政府：仔細審視監警會報告建議後，才決定跟進行動

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《華爾街日報》報道，監警會的五人國際專家小組決定請辭
。監警會主席梁定邦表示，國際專家已完成「階段性工作」，因此先行退出，否認他們是辭職。
　　政府發言人今日下午回應指，留意到監警會表示其處理審視工作的專案組在撰寫報告時，會
慎重考慮國際專家小組建議，並將竭盡所能呈交公平公正、反映事件實情的報告。政府將密切關
注審視結果，仔細研究審視報告的所有建議，才決定採取任何跟進行動。（ｃｌ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS11/12/2019
【FOCUS】對華加稅勢延期 USMCA添變數
生財有道11/12/2019
《開市Good Morning》涂國彬：加價對兩電影響不大
專訪11/12/2019
【上海專訪】巴西初創來華尋商機：冀拉美文化融入中國速度
樂天金匯11/12/2019
日本政府推出刺激經濟方案，日圓匯價會否受影響？
國際動態11/12/2019
眾院2條款彈劾特朗普 或增指控
生財有道10/12/2019
香港會計師公會「最佳企業管治大獎」頒26獎項 瑞聲中移動等首獲獎
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金