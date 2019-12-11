《經濟通通訊社１１日專訊》致浩達（０１７０７）發盈警，預期截至今年１２月３１日止
年度將錄得淨虧損，而去年同期錄純利約５３４萬元。
轉盈為虧主因下半年度建築及工程業務毛利率進一步下降，受累在市場持續不斷增加的競爭
下，相對低毛利率項目顯著增加及持續採用積極定價策略所致。此外，該集團指行政費用增加，
受到強制性無條件現金要約使法律及專業費用增加及員工數目增加使員工成本上升。
集團預期將於明年３月公布業績。（ｗｈ）
11/12/2019 07:53
【企業盈警】致浩達（０１７０７）預期全年轉盈為虧
《經濟通通訊社１１日專訊》致浩達（０１７０７）發盈警，預期截至今年１２月３１日止
年度將錄得淨虧損，而去年同期錄純利約５３４萬元。
轉盈為虧主因下半年度建築及工程業務毛利率進一步下降，受累在市場持續不斷增加的競爭
下，相對低毛利率項目顯著增加及持續採用積極定價策略所致。此外，該集團指行政費用增加，
受到強制性無條件現金要約使法律及專業費用增加及員工數目增加使員工成本上升。
集團預期將於明年３月公布業績。（ｗｈ）
|樂天金匯11/12/2019
日本政府推出刺激經濟方案，日圓匯價會否受影響？
|國際動態11/12/2019
眾院2條款彈劾特朗普 或增指控
|生財有道10/12/2019
香港會計師公會「最佳企業管治大獎」頒26獎項 瑞聲中移動等首獲獎
|剖析天下10/12/2019
【決勝唐寧街】保守黨料壓工黨重奪半數 英鎊急升小心高追風險
|FOCUS10/12/2019
【FOCUS】郵儲行回A無神話 明年「錢緊」恐更甚
|生財有道10/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：石藥16元以下博反彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰