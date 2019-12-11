【企業盈警】致浩達（０１７０７）預期全年轉盈為虧

《經濟通通訊社１１日專訊》致浩達（０１７０７）發盈警，預期截至今年１２月３１日止

年度將錄得淨虧損，而去年同期錄純利約５３４萬元。

轉盈為虧主因下半年度建築及工程業務毛利率進一步下降，受累在市場持續不斷增加的競爭

下，相對低毛利率項目顯著增加及持續採用積極定價策略所致。此外，該集團指行政費用增加，

受到強制性無條件現金要約使法律及專業費用增加及員工數目增加使員工成本上升。

集團預期將於明年３月公布業績。（ｗｈ）

