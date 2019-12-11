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11/12/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２５﹒３億人幣，買中移建行沽美團中生

　　《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股回吐，港股周二（１０日）低開逾百點，市場關注中
美首階段貿易協議可否在周日（１５日）前落實簽署，加上美國及歐洲議息臨近，投資持觀望態
度濃。港股整體維持窄幅上落格局，在２６３５５點至２６５２７點之間上落，波幅１７１點。
而內房及內險則明顯有追捧。最終恆指收報２６４３６，跌５８點或跌０﹒２２％，失守十天線
（２６４７３點）。
　　按額度計算，北水全日淨流入２５﹒３１億元人民幣增近７％。北水淨買入最多的個股依次
是中移動（００９４１）、建行（００９３９）、工行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是美
團點評（０３６９０）、中生製藥（０１１７７）、頤海國際（０１５７９）。
　　主板成交６１７億元跌５﹒１４％。其中港股通成交１１７﹒８億元，佔總成交１９％。

＊北水投資分散，太保突現力買榜＊
　　
　　中國太平（００９６６）旗下太平再保險行政總表示，廣東與香港兩地保險融合發展機遇大
，因去年兩地保費收入相若，分別各約５０００億元。北水亦看好內險股潛力，當中淨買入中國
太保（０２６０１）達１﹒３億元。太保收報２８﹒５元，漲１﹒６％。
　　李寧（０２３３１）昨日（９日）於澳門開首間店舖，惟昨日（１０日）股價回吐急挫
６﹒３％，報２３﹒８元。北水趁低撈貨，淨買入１６９８萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中國移動（００９４１）　　　　　　３．２４　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　２．４０　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　１．９９　
　　中國太保（０２６０１）　　　　　　１．３５　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　　１．２２　　　

　　淨沽出最多港股：
　　美團點評（０３６９０）　　　　　－１．０３　
　　中生製藥（０１１７７）　　　　　－０．３４　
　　頤海國際（０１５７９）　　　　　－０．１５　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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