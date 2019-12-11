【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２５﹒３億人幣，買中移建行沽美團中生

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股回吐，港股周二（１０日）低開逾百點，市場關注中

美首階段貿易協議可否在周日（１５日）前落實簽署，加上美國及歐洲議息臨近，投資持觀望態

度濃。港股整體維持窄幅上落格局，在２６３５５點至２６５２７點之間上落，波幅１７１點。

而內房及內險則明顯有追捧。最終恆指收報２６４３６，跌５８點或跌０﹒２２％，失守十天線

（２６４７３點）。

按額度計算，北水全日淨流入２５﹒３１億元人民幣增近７％。北水淨買入最多的個股依次

是中移動（００９４１）、建行（００９３９）、工行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是美

團點評（０３６９０）、中生製藥（０１１７７）、頤海國際（０１５７９）。

主板成交６１７億元跌５﹒１４％。其中港股通成交１１７﹒８億元，佔總成交１９％。



＊北水投資分散，太保突現力買榜＊



中國太平（００９６６）旗下太平再保險行政總表示，廣東與香港兩地保險融合發展機遇大

，因去年兩地保費收入相若，分別各約５０００億元。北水亦看好內險股潛力，當中淨買入中國

太保（０２６０１）達１﹒３億元。太保收報２８﹒５元，漲１﹒６％。

李寧（０２３３１）昨日（９日）於澳門開首間店舖，惟昨日（１０日）股價回吐急挫

６﹒３％，報２３﹒８元。北水趁低撈貨，淨買入１６９８萬元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中國移動（００９４１） ３．２４

建設銀行（００９３９） ２．４０

工商銀行（０１３９８） １．９９

中國太保（０２６０１） １．３５

融創中國（０１９１８） １．２２



淨沽出最多港股：

美團點評（０３６９０） －１．０３

中生製藥（０１１７７） －０．３４

頤海國際（０１５７９） －０．１５

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（ｊｔ）

