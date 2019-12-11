《日入而息》康寧傑瑞暗盤升２５％，內銀內險揚港股升２０８點

《今天重點》﹡康寧傑瑞暗盤收報１２﹒７６元，較招股價高２５％；心動輝立暗盤收報

１２﹒３４元，較招股價高１１％

﹡畢馬威表示香港今年新股集資額３０７８億，再度冠全球；畢馬威料明年香

港新股市場集資額３０００億，與今年持平

﹡國泰航空（００２９３）下調貨運站出口貨物處理費，減幅達１８％至逾

２０％

﹡政府否認林鄭向記者表示為落選建制區議員安排公職

﹡謝偉銓稱監警會否認專家小組請辭，料１月初提交報告；梁定邦澄清監警會

國際專家無辭職，只是暫時退出



《即日市況》﹡內銀內險上揚，港股收升２０８點報２６６４５，破十天廿天百天線



《深滬股市》﹡信貸數據刺激金融板塊彈起，滬綜指收升０﹒２４％



《美元匯價》﹡除非選舉結果爆冷，鎊匯後市仍可看好；歐元最新報１﹒１０８２╱８４，

日圓最新報１０８﹒６７╱６９



《公司業績》﹡浙聯投資（０８３６６）半年虧損擴大至１６６３萬元，不派息

﹡濠亮環球（０８１１８）半年盈利１１０８萬元，升１５％，不派息

﹡威鋮國際（０１００２）首季虧損收窄至３６１萬元人民幣



《公司資訊》﹡時代鄰里（０９９２８）孖展輕微超購，ＪＳ環球生活（０１６９１）未足

額

﹡小米（０１８１０）旗下Ｒｅｄｍｉ品牌發布首款５Ｇ手機，５Ｇ版明年１

月推出

﹡康寧傑瑞（０９９６６）超購１９１倍一手中籤率四成，上限定價

﹡昆侖國際（０６８７７）簡稱改ＣＬＳＡ Ｐｒｅｍｉｕｍ周五起生效

﹡昌利（０８０９８）全資附屬放貸１５００萬元，月息３０萬元

﹡美的置業（０３９９０）折讓近７％配股，淨籌最多７﹒５６億元

﹡朗廷酒店投資簽訂７５億元可持續發展表現掛勾銀團貸款

﹡通海金融（００９５２）認購Ａ股泰禾集團３０００萬美元票據

﹡嘉里（００６８３）九龍灣危險品倉，轉申建商廈

﹡華億金控（０８１２３）擬出售華億證券

﹡華融國際（００９９３）獲一銀行貸款８億元，為期一年

﹡匯控（００００５）支付１﹒９２億美元，結束幫助客戶在美避稅訴訟；匯

豐料明年亞洲股票盈利增１０至１５％，看好半導體行業前景；中國內房整

體債券違約風險不高，系統式爆破可能性低

﹡齊屹（０１７３９）購室內設計公司約１５％股權，涉逾５７７萬元人民幣

﹡霍建寧以平均每股６９元增持長和（００００１），涉６９０萬元

﹡港鐵（０００６６）機場快線聖誕新年加強服務，聖誕推長者半價及小童免

費優惠

﹡萬科置業海外（０１０３６）更改名稱為萬科海外

﹡國泰航空（００２９３）下調貨運站出口貨物處理費，減幅達１８％至逾

２０％

﹡國能國際資產（００９１８）除牌第二階段覆核失敗，續停牌

﹡大生地產（０００８９）委任執董馬清揚為公司副主席

﹡中銀航空租賃（０２５８８）彭添發於明年９月底卸任副總經理兼首席財務

官職務

﹡聯交所譴責雅天妮集團（００７８９）違反上市規則



《國企紅籌》﹡北辰實業（００５８８）與中建二局簽訂施工合約，涉資３﹒８億元人民幣

﹡綠色動力環保（０１３３０）獲國資委批准非公開發行最多２﹒３２億股Ａ

股

﹡石藥集團（０１０９３）「布洛芬片」獲藥品監督管理局批准通過一致性評

價



《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）美國新國防政策法案將損害電動巴士行業

﹡順泰（０１３３５）向徐州物業發商借出４０００萬元人民幣，並組建合營

公司

﹡國瑞置業（０２３２９）１１月份簽約銷售額按年跌４９﹒１％

﹡海升果汁（００３５９）與廣西來賓現代農業成立合資企業



《中國要聞》﹡歐盟料對華出口豬肉於２０２２年達到史上最高水平

﹡上海市十五屆人大三次會議將於明年１月中旬召開

﹡江蘇將向山東調水７﹒０３億立方米

﹡長三角試探政策放鬆：據報張家港取消限售細則擬定中

﹡深圳樓市年底迎爆發：一二手市場量價齊升

﹡外媒表示ＧｉｔＨｕｂ或正式登陸中國考慮設子公司

﹡據報第三輪藥品集採啟動在即，慢性病藥有望大幅降價

﹡人行表示繼續深化ＬＰＲ改革，擴大金融高水平雙向開放；人行連續１６天

停逆回購，今續零投放零回籠

﹡身家逾２００億「最富海南法官」張家慧涉嫌受賄被捕

﹡工信部表示前１０月中國鋰離子電池產量同比增１﹒８％

﹡信通院表示１１月國內手機出貨量同比微降１﹒５％

﹡法巴完成中國首單外資Ａ類主承銷商業務

﹡方正系未重組先內戰，二股東指控大股東鯨吞北大資源

﹡永泰能源旗下華晨電力傳２０億人幣債逾期，尋求展期

﹡巴西初創來華尋商機：冀拉美文化融入中國速度

﹡分析師表示內地降準及下調ＭＬＦ利率可能性仍未消除

﹡中國被曝向丹麥法羅群島施壓，與華為簽約換貿易協議

﹡加拿大法院下令政府需進一步披露逮捕孟晚舟有關文件

﹡統計局回應年收入３６萬以下均是貧窮戶：從未提過

﹡外交部諷美方涉華聲明：令人想起「皇帝的新衣」；各國干淨運動員的合法

權益必須得到保護

﹡據報中證監將首次設立科技監管局，姚前任局長

﹡北大解聘博導馮仁傑，曾被曝與多人發生不正當關係

﹡美的集團境外持股比例逼近２８％「禁買線」

﹡財政部進一步明確國有金融企業增資擴股股權管理問題



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，報１１７００﹒７７點



《其他消息》﹡陳茂波稱示威活動影響經濟，惟銀行體系仍十分穩健

﹡黃錦星明日前往廣州出席粵港小組會議

﹡政府否認林鄭向記者表示為落選建制區議員安排公職

﹡立法會否決解除陳淑莊議員職務動議

﹡本港１１月辣稅成交１７３６宗，涉１３億元按月跌４７％

﹡居屋昨售出６９個單位，「頭籌」準業主一半人工供樓

﹡調查指逾五成市民看淡港樓，料未來半年樓價跌１３％

﹡深股通額度全日用逾１７億元，陸股通續第２０日淨流入；滬股通額度全日

用１８﹒６億元，陸股通淨流入逾２３億

﹡畢馬威表示香港今年新股集資額３０７８億，再度冠全球；畢馬威料明年香

港新股市場集資額３０００億，與今年持平

﹡海洋公園虧損約５﹒６億元，連續第四年業績見紅



《修例風暴》﹡梁定邦澄清監警會國際專家無辭職，只是暫時退出

﹡華爾街日報元人民幣監警會聘請的國際專家組請辭

﹡監警會聲明感謝專家組參與及建議，期望保持聯繫

﹡謝偉銓稱監警會否認專家小組請辭，料１月初提交報告

﹡鄭若驊稱不評論高院拒絕就禁蒙面法批出暫緩執行令

﹡政府表示仔細審視監警會報告建議後，才決定跟進行動

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