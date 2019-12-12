《國金與投資－曾廣標》約翰遜須奪大多數議席！

《國金與投資》英國周四（１２日）雙十二舉行大選，是約翰遜首相逼不得以的決定，因為

原先與北愛保皇派統一民主黨合組的聯合政府，由於脫歐立場有別而決裂，執政保守黨始終無法

在國會通過脫歐方案，他與前任的ＭＡＹ姐不同，決不下台，而是選擇提早大選，由選民作出決

定。



從眾多民意調查來看，保守黨是可以輕易擊敗主要反對黨工黨，然而，能否取得國會逾半議

席則仍有一些懸念，而若又出現懸峙國會（Ｈｕｎｇ Ｐａｒｌｉａｍｅｎｔ，即沒有大多數黨

的國會），則英國政壇的困局仍將持續。



＊保守黨佔優，反對派要懂配票＊



英國選舉採用分區單議席簡單多數當選制，即在６５０個選區裏，凡是得票最多的候選人便

可勝出，因此，當保守黨大幅領先工黨約十個百分點時，其議席理應可以較工黨多出很多。然而

，隨著兩大黨不振，中小型的第三黨派近年紛紛冒起，部分有地方主義色彩的政黨，在蘇格蘭和

北愛爾蘭的選區較之兩大黨均有優勢，而工黨與反對脫歐的中小黨派合共取得的票數很可能不少

於保守黨及其同路人。因此，若反對派配票成功不互相纏鬥，則保守黨也未必可以贏取大多數議

席。故此，今次大選也可說是支持脫歐及支持留歐的民眾的另一次對決。事實上，兩批選民的差

距有可能只是５１與４９之間，反映出在脫歐問題上，英國民眾也是尖銳對立。



＊約翰遜主場鮮明，郝爾彬搖擺＊



相對於ＭＡＹ姐而言，一向是脫歐派急先鋒的約翰遜較有魅力去發動脫歐民眾踴躍投票，因

此保守黨仍有較大的機會取得過半數議席。反之，反對黨派紛亂，所謂在各選區配票，仍只是一

個理想，同時，大多數選民對於現時過左的工黨領袖郝爾彬不信任，擔心他若出任首相，便會重

返國有化和高稅收的老路。同時，工黨對於應否脫歐的立場仍不確定，郝爾彬謂若工黨上台，便

會和歐盟商討一個較佳的脫歐方案，然後再交由全民公決看看是否接受。這種立場反映出他對脫

歐沒有主見，因此，強烈支持留歐的一些民眾會寧願選擇支持堅定反脫歐的自由民主黨或蘇格蘭

民族黨，令到反對派的選票分散，不能化為較多議席。



＊保守黨在北愛難找同路人＊



然而，由於約翰遜的脫歐方案令北愛爾蘭今後的地位仍不明朗，同時保守黨在北愛的影響力

有限，因此，無論是天主教徒區還是新教徒區，恐怕都難以選出支持約翰遜的議員，不能再依靠

北愛保皇黨支持，保守黨必須本身取得逾半議席才可以保證英國可在明年１月底之前「有序脫歐

」。



＊英股匯要靠保守黨顯著佔優＊



由於民調大多看好保守黨可以在大選獲得過半數議席，英鎊近期維持強勢，兌美元重上

１﹒３的水平，不過，就算保守黨可以有足夠議席實現脫歐，但這仍將是一個艱難的過程，有很

多未知之數，這對英鎊和股市，仍將會有不少挑戰和壓力。



投資者宜小心會出現好消息出貨的情況，特別是若果保守黨只有輕微的大多數。



保守黨必須大勝才足以把英鎊推上１﹒３５水平。相反的，萬一爆冷國會繼續四分五裂難以

組成穩定的政府，則鎊匯有機會回落至１﹒２５的水平，而英國股市亦會受壓，兼且會衝擊歐洲

各國股市，及利淡其他地區的股市。



＊環球股市焦點仍是中美談判＊



當然，近期環球股市的焦點仍在於中美貿易談判，能否在１２月１５日星期日之前妥協避免

美方開徵新一輪關稅及招致中方報復，是各地投資者最關心的事情。由於早前美股預演過關稅戰

升級會出現大跌市，近日坊間普遍相信，就算星期日仍未達成首階段協議，美方亦會同意押後加

徵關稅。然而，若中美談判繼續拖拖拉拉，對環球股市也不是好消息，又會帶來不確定性的隨機

波動。《資深評論員 曾廣標》

