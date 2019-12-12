《專家之言－李偉傑》中美貿談消息反覆，跟車貼隨時左一巴右一巴

《專家之言》２０１９年本港經歷前所未有各種事件，但相反金融市場維持著一個主題：「

特朗普﹒貿易戰」，預計這個主題，不幸地將延續到２０２０年。看今年恆生指數由２０１８年

１２月３１日２５８４５點開始，在今年５月前憧憬兩國能達成協議而一度高見３０２８０點，

隨後談判成效不果，美國再次上調中國產品進口關稅，港股反覆下試２４８９９點水平。隨後中

美雙方重啟高級別談判會議，在「有得傾，有得升」情況下港股稍為鬆綁，但到近期在

２６５００點水平徘徊，今件以來暫時錄得６００點左右升幅，全年高低幅度接近５４００點，

恆生指數今年可以算得上是「有波幅，無升幅」。



＊港股今年「有波幅，無升幅」＊



雖然港股今年維持波動格局，但個別板塊由年初至今破頂再破頂。先有今年一枝獨秀的物業

管理服務板塊，主要市場憧憬具母公司注入資產概念，以凈現金流理想，加上不受內地政策與及

中美貿易情緒等干預，而現時仍有多間物管股排隊上市。當然不是所都物管股可獲得資金流入，

唯投資者以「有大買大」形式投放。「大」是代表母公司或聯營公司在內地具有一定龍頭地位，

注資項目及質素亦會具有較大憧憬。

與物管股有關連的水泥股，雖然年初內地政府有指引要求水泥企業房子水泥價格過分飆升，

以及環保政策收緊，但隨着汰弱留強行業整合後，繼續存活下來的上市企業有能力「做大做強」

。除水泥股外，建築材料及建築機械股份亦相繼交出理想業績表現。

目前預計，明年第一季投資者繼續以５Ｇ手機、手機設備股份、科網股及內房股為首選項目

。



＊美方押後加徵關稅機會率下降＊



中美貿易談判去年至今困繞投資市場，而美國早前訂立在周日（１５日）落實對中國

１５６０億美元進口商品加徵關稅已迫在眉睫。以樂觀方向預測的話，原先預期有近六成機會，

美國將對徵收關稅日期再度押後，以維持貿易談判繼續進行，但是，近期美國經濟數據表現理想

，加上特朗普受美國民主黨彈劾，特朗普有機會為轉移視線，對貿易問題惟持強硬立場，故此目

前將關稅推遲執行的機率降至五成。過去一周，美國方面傳來的貿談消息有不同版本出現，投資

者若「跟車太貼」往往「左一巴，右一巴」。本周港股明顯地缺乏明確方向，貿談周日期限臨近

不如等待明確後再作部署。《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

