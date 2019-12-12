【新股上市】消息指貴州銀行在港掛牌，集資最多６２﹒４億元

《經濟通通訊社１２日專訊》內地城市商業銀行－－貴州銀行擬在本港主板上市，日前上載

初步招股文件。最新外電引述市場消息人士指，該行擬集資７億至８億美元（約５４﹒６億至

６２﹒４億港元）。上市聯席保薦人為農銀國際、建銀國際及中信里昂證券。

貴州銀行將於本周五（１３日）收市後公布招股上市詳情。

該行成立於２０１２年，由貴州省三家城市商業銀行合併成立，今年６月３０日總資產為

３８９６﹒２２億元（人民幣．下同）。截至今年６月底止六個月，該行淨利潤按年增加

２２﹒４４％至１７﹒９億元。（ｅｃ）

