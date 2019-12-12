《專家之言－黃德几》ＴＣＬ電子（１０７０）海外市場具增長動力

《專家之言》ＴＣＬ電子（０１０７０）主要從事製造及銷售電視機，除了拓展中國市場，

同時積極部署海外市場。集團２０１９年首三季度電視機銷售量表現，品牌電視銷售量按年增加

２１﹒２％。據數據顯示，今年首三季度，集團的電視機出貨量穩居全球前二，全球市佔率按年

增加１﹒１個百分點至１３﹒２％。



＊九個月海外品牌電視銷量增３３％＊



目前海外市場為集團的增長動力，今年首三季度海外市場ＴＣＬ品牌電視銷量，按年增加

３３％，維持較快增長。其中北美市場，期內銷量按年上升３１﹒７％，而且進一步優化產品結

構，高端銷售渠道銷量佔比顯著提升。根據ＮＰＤ最新市場研究報告數據，２０１９年首三季度

，ＴＣＬ品牌電視機銷量在美國的市佔率，按年提升３﹒３個百分點至１６﹒５％，排名第二。

另外，集團早前宣布與Ｎｅｔｆｌｉｘ攜手再續全球合作，ＴＣＬ ＴＶ用戶可以在

ＴＣＬ ＴＶ初始頁面和Ｎｅｔｆｌｉｘ快捷鍵，快速欣賞Ｎｅｔｆｌｉｘ內容。隨着與海外合

作夥伴加深合作，有助ＴＣＬ電子海外互聯網業務規模進一步擴大，料對海外互聯網業務收入帶

來正面影響。

至於內地市場，中央積極推動內需政策，國務院早前表示支持綠色智能產品以舊換新，鼓勵

具備條件的企業，回收遭淘汰的舊電子產品因此預期有關政策，有望拉動家電需求。集團繼續優

化中國市場產品結構和渠道結構，首三季度ＴＣＬ品牌電視機增長，按年增幅超越公司全年目標

增速，其中４Ｋ和超大屏銷量增勢顯著。



＊短線走勢改善，反彈阻力３﹒９元＊



今年上半年，集團的營業額２２７﹒２４億元，按年上升８％，純利大升１﹒３８倍至１３

﹒６億元，當中包括原持有雷鳥網絡科技４４﹒４４％股權按市場定價進行公允價值重估產生的

一次性收益７﹒９億元；若除一次性非經營性收益後歸母淨利潤，經營性淨利潤亦升３２﹒９％

至５﹒５億元。整體毛利率按年升１﹒１個百分點，至１６﹒４％。

走勢上，自９月中起形成下降軌，惟近日跌勢有喘穩跡象，昨日重上１０天線，ＳＴＣ％Ｋ

線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮３﹒３元吸納，反彈阻力３

﹒９元，不跌穿３﹒０５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）

