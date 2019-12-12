【ＩＰＯ反應】辰林教育公開超購７３％，一手中籤１００％

《經濟通通訊社１２日專訊》江西省高等教育服務供應商辰林教育（０１５９３）公布招股

結果，公開發售部分超購０﹒７３倍，一手中籤率１００％。每股定價２﹒２元，為招股價介乎

２﹒２元至３﹒５２元的下限。明日（１３日）將於聯交所主板掛牌上市。

香港公開發售合共４３３５﹒４萬股認購，相當可供認購總數２５００萬股的約１﹒７３倍

。國際發售項初步提呈發售的發售股份輕微認購不足，分配予１４３名承配人的發售股份最終數

目為約２﹒１８億股發售股份。

由於由於香港公開發售項下的股份獲超額認購及國際發售項下的股份認購不足，按回撥機制

，合共６７９﹒８萬股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。重新分配後，香港公開

發售的發售股份最終數目已增至３１７９﹒８萬股發售股份，相當於全球發售項下可供認購的發

售股份總數約１２﹒７％。

另外，基石投資者為南昌國資創業投資管理、上海睿海創豐實業發展、中邦國際控股、

Ｓｕｎｅｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｌｔｄ﹒及飛凡電子商務，認購合共９３９１﹒８萬股發售股份。

按照發售價計算，公司預料集資額為４﹒７８３億元，集資所得其中３５％用作建設、翻新

及提升校園設備；約３０％用作償還銀行貸款；約２５％用作收購民辦高等學校或民辦職業學校

；約１０％用作一般企業用途及營運資金。

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