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12/12/2019 09:45

騰訊及友邦發力，港股升幅擴至３１４點報２６９６０，破５０天線

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國聯儲局於本港時間今日早上兩點半公布議息結果，一如預
期維持息率不變，更暗示明年息率繼續維持不變，美股三大指數窄幅上落。港股未受此影響，延
續昨日升逾二百點升勢，破１０天、２０天及１００天線（２６４４９點至２６５７５點），高
開１９２點，隨著資金追入騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）等重磅股，加上本地地產
股全線上揚，港股升幅擴至３１４點或１﹒１８％，報２６９６０點，收復５０天線
（２６６８５點），主板成交１３３﹒９８億元。
　　國企指數報１０６２１，上升１１９點或上升１﹒１３％。
　　上證綜指報２９１８，下跌５點或下跌０﹒２０％，成交２３４﹒９０億元人民幣。
　　深成指報９８３７，下跌１４點或下跌０﹒１５％，成交４３８﹒０２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　重磅股：
　　匯豐控股（００００５）　　　５８﹒７０元　　　上升１﹒１２％
　　港交所　（００３８８）　　２４８﹒８０元　　　上升１﹒２２％
　　騰訊控股（００７００）　　３４７﹒８０元　　　上升２﹒２９％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒４２元　　　上升０﹒７８％
　　中國移動（００９４１）　　　６０﹒４０元　　　上升０﹒５０％
　　友邦保險（０１２９９）　　　７９﹒４０元　　　上升１﹒７９％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒６６元　　　上升０﹒５３％
　　中國平安（０２３１８）　　　９１﹒９５元　　　上升１﹒２１％

　　十大升幅藍籌：
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　６７﹒２５元　　　上升３﹒８６％
　　騰訊控股（００７００）　　３４７﹒８０元　　　上升２﹒２９％
　　舜宇光學（０２３８２）　　１４２﹒５０元　　　上升２﹒１５％
　　新世界　（０００１７）　　　１０﹒４０元　　　上升１﹒９６％
　　友邦保險（０１２９９）　　　７９﹒５０元　　　上升１﹒９２％

　　華潤置地（０１１０９）　　　３７﹒４０元　　　上升１﹒７７％
　　中國旺旺（００１５１）　　　　７﹒０２元　　　上升１﹒７４％
　　新地　　（０００１６）　　１１４﹒８０元　　　上升１﹒６８％
　　長實集團（０１１１３）　　　５２﹒５５元　　　上升１﹒６４％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　５２﹒６５元　　　上升１﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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