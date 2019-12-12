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即市新聞

12/12/2019 16:44

《盤後部署》觀望中美貿戰發展，港股周末前料回吐整固

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國聯儲局維持息口不變符合市場預期，主席鮑威爾暗示明年
將維持息口不變，故隔晚美股走勢靠穩。加上，港元匯價持續造好，一度升破７﹒８關，創７月
初以來高位，一度見７﹒７９８２，帶動港股今早裂口高開１９２點報２６８３７，隨即收復五
十天線（２６６８６點）。資金追捧重磅股騰訊（００７００）及友邦（０１２９９），大市氣
氛造好，一度帶領港股突破二萬七關，升４０３點高見２７０４８點。最終恆指稍為回落，收報
２６９９４點，升３４８點或１﹒３１％，企穩五十天線之上。主板成交９０８﹒５７億元增逾
二成二。國指收報１０６１４點，升１１２點或升１﹒０７％。
　　內地Ａ股走勢偏軟，上證綜合指數報２９１５點，跌８點或０﹒３０％。深證成分指數報
９８３６點，跌１６點或０﹒１７％，兩市成交４４８８﹒５７億元人民幣。

＊周日美方會否加徵對華關稅，市場意見兩極＊

　　美國加徵中國商品進口稅的限期僅餘三天（１２月１５日），市場除了關注美方會否取消或
延期關稅，還憧憬中美首個階段的貿易談判或能達成協議。外電指出，美國總統特朗普可能於美
國時間本周四，就加徵中國關稅問題與其高級顧問會面，有指官員之間流傳之前的關稅措施對美
國經濟影響不大，並預計周日會如期加徵關稅。
　　不過，摩根大通行政總裁戴蒙則認為，如果特朗普如期加徵新一輪關稅，將衝擊全球及美國
的經濟增長。雖然他預期中美或將達成第一階段貿易協議，但對達成協議後的後續發展並不樂觀
，認為中美及後談判全面的協議只會愈加困難。
　　香港時間今晚８時４５分，歐洲央行將宣布貨幣政策決議，市場料維持息率在０％。同時，
這是新任行長拉加德上任後的第一個議息會，新行長的處事手法亦成焦點。例如，有歐洲央行委
員對於前行長德拉吉由今年１１月起無限期每月買債２００億歐元此舉感到有點過分寬鬆，市場
將關注新行長會否維持有關政策或作出修改。若新行長作出修定，如收窄買債金額，或顯示歐洲
經濟衰退的情況有所放緩。

＊股民持倉過周末較保守，暫２６６１６支持＊

　　技術圖上，恆指ＭＡＣＤ的快線穿過慢線，顯示良好買入訊號，而且保歷加通道有輕微上移
跡象，預料恆指仍有百逾點的上升幅度。不過，聯儲局議息過後，市場著眼點又重回中美貿談，
成為左右大市的主要因素。加上接近周末時，投資者不敢輕舉妄動，亦不願意持倉過周末，因此
預料恆指明日回吐並整固機會大，暫以廿天線及百天線交纏的位置作支持（約２６６１６點）。
（ｊｔ）

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