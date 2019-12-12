  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/12/2019 08:57

【貿易開戰】傳美國出資建設稀土加工廠，保障武器製造

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述政府文件報道指，美國陸軍計劃出資建設稀土加
工廠，以保障用於製造軍事武器及電子產品的稀土。
　　這將是二戰以來對商業規模稀土生產的首次投資，文件顯示負責軍火的陸軍部門上個月要求
礦商就有關試點工廠的費用提供提議，並在下周一（１６日）前提交。
　　業界高管透露，稀土加工試點工廠的成本可能界乎５００萬至２０００萬美元，具體仍需取
決於選址、規模等因素，建造成本則可能超過１億美元。（ａｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態12/12/2019
沙特阿美首日彈1成 撲王儲目標
FOCUS11/12/2019
【FOCUS】對華加稅勢延期 USMCA添變數
生財有道11/12/2019
《開市Good Morning》涂國彬：加價對兩電影響不大
專訪11/12/2019
【上海專訪】巴西初創來華尋商機：冀拉美文化融入中國速度
樂天金匯11/12/2019
日本政府推出刺激經濟方案，日圓匯價會否受影響？
國際動態11/12/2019
眾院2條款彈劾特朗普 或增指控
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金