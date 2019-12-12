【貿易開戰】傳美國出資建設稀土加工廠，保障武器製造

《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述政府文件報道指，美國陸軍計劃出資建設稀土加

工廠，以保障用於製造軍事武器及電子產品的稀土。

這將是二戰以來對商業規模稀土生產的首次投資，文件顯示負責軍火的陸軍部門上個月要求

礦商就有關試點工廠的費用提供提議，並在下周一（１６日）前提交。

業界高管透露，稀土加工試點工廠的成本可能界乎５００萬至２０００萬美元，具體仍需取

決於選址、規模等因素，建造成本則可能超過１億美元。（ａｌ）

