《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述政府文件報道指，美國陸軍計劃出資建設稀土加
工廠，以保障用於製造軍事武器及電子產品的稀土。
這將是二戰以來對商業規模稀土生產的首次投資，文件顯示負責軍火的陸軍部門上個月要求
礦商就有關試點工廠的費用提供提議，並在下周一（１６日）前提交。
業界高管透露，稀土加工試點工廠的成本可能界乎５００萬至２０００萬美元，具體仍需取
決於選址、規模等因素，建造成本則可能超過１億美元。（ａｌ）
12/12/2019 08:57
【貿易開戰】傳美國出資建設稀土加工廠，保障武器製造
《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述政府文件報道指，美國陸軍計劃出資建設稀土加
工廠，以保障用於製造軍事武器及電子產品的稀土。
這將是二戰以來對商業規模稀土生產的首次投資，文件顯示負責軍火的陸軍部門上個月要求
礦商就有關試點工廠的費用提供提議，並在下周一（１６日）前提交。
業界高管透露，稀土加工試點工廠的成本可能界乎５００萬至２０００萬美元，具體仍需取
決於選址、規模等因素，建造成本則可能超過１億美元。（ａｌ）
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