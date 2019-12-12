《經濟通通訊社１２日專訊》歐盟貿易專員霍根今日將提出法案，提議允許歐盟對非法限制
貿易，同時對阻止世貿（ＷＴＯ）解決爭端的國家實施制裁，明顯針對美國近日的行動。
早前世貿的上訴機構將無法再受理新案件，因為美國否決對上訴機構的任何任命，間接使機
構無法達至裁定所需最低三人的要求。
目前提案需要獲得歐盟各國政府及歐洲議會支持，相信提案進程將持續至明年，不過相信在
目前比利時舉行的會議上，歐盟國家領導人或將要求將這項提案作為優先事項。（ａｌ）
12/12/2019 09:05
【貿易開戰】歐盟計劃擴大貿易制裁選項，對抗特朗普政府
《經濟通通訊社１２日專訊》歐盟貿易專員霍根今日將提出法案，提議允許歐盟對非法限制
貿易，同時對阻止世貿（ＷＴＯ）解決爭端的國家實施制裁，明顯針對美國近日的行動。
早前世貿的上訴機構將無法再受理新案件，因為美國否決對上訴機構的任何任命，間接使機
構無法達至裁定所需最低三人的要求。
目前提案需要獲得歐盟各國政府及歐洲議會支持，相信提案進程將持續至明年，不過相信在
目前比利時舉行的會議上，歐盟國家領導人或將要求將這項提案作為優先事項。（ａｌ）
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