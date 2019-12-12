【國際要聞】國際航運協會下調今年航空業利潤預期至按年跌１４％

《經濟通通訊社１２日專訊》國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）表示，航空業今年的利潤將低

於預期，主要因為經濟增長放緩，加上全球貿易戰抑制客運量和貨運量。

協會將航空業今年年度利潤預期下調至２５９億美元，按年跌１４％，較６月預估低２１億

美元，比一年前公布的預估減少近１００億美元。

協會指地緣政治局勢緊張及社會動盪，以及英國脫歐帶來的不確定性造成商業環境的艱難局

面加劇，但預計到明年會有所改善。（ａｌ）

