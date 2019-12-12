【國際要聞】美國企業高層會議對經濟前景看法普遍悲觀

《經濟通通訊社１２日專訊》由美國各大企業行政總裁組成的商界圓桌會議公布，第四季

ＣＥＯ經濟指數跌２﹒５個百分點至７６﹒７，仍低於歷史平均水平，暗示未來六個月經濟增長

速度將會放緩。

會議亦對明年經濟表現作出預測，經濟增長率僅為２﹒１％，接近聯儲局２％的預估。

另外，未來半年的銷售和資本投資指數亦低於長期平均水平，銷售升７點至９８﹒６，投資跌８

﹒９點至６４﹒５。招聘指數跌幅最小，跌５﹒５點至６７﹒１，但仍高於歷史平均水平。（ａ

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