《經濟通通訊社１２日專訊》摩根大通行政總裁戴蒙接受訪問時指，預計中美可以達成首階
段貿易協議，但警告美國周日（１５日）實施的關稅將打擊市場和美國經濟增長。
他又指，中國已經開始開放金融服務業，這發展可能會成為任何初始交易的一部分。他又預
測，即使達成第一階段協議，中美要達成完整的貿易協定非常困難。
他亦堅稱，特朗普對中國的關稅策略並未失敗，並已將中國官員帶回談判桌，不過要確定特
朗普是否成功還需要數年時間。（ａｌ）
12/12/2019 14:01
【貿易開戰】摩通行政總裁料中美可達成首階段協議
《經濟通通訊社１２日專訊》摩根大通行政總裁戴蒙接受訪問時指，預計中美可以達成首階
段貿易協議，但警告美國周日（１５日）實施的關稅將打擊市場和美國經濟增長。
他又指，中國已經開始開放金融服務業，這發展可能會成為任何初始交易的一部分。他又預
測，即使達成第一階段協議，中美要達成完整的貿易協定非常困難。
他亦堅稱，特朗普對中國的關稅策略並未失敗，並已將中國官員帶回談判桌，不過要確定特
朗普是否成功還需要數年時間。（ａｌ）
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