【貿易開戰】摩通行政總裁料中美可達成首階段協議

《經濟通通訊社１２日專訊》摩根大通行政總裁戴蒙接受訪問時指，預計中美可以達成首階

段貿易協議，但警告美國周日（１５日）實施的關稅將打擊市場和美國經濟增長。

他又指，中國已經開始開放金融服務業，這發展可能會成為任何初始交易的一部分。他又預

測，即使達成第一階段協議，中美要達成完整的貿易協定非常困難。

他亦堅稱，特朗普對中國的關稅策略並未失敗，並已將中國官員帶回談判桌，不過要確定特

朗普是否成功還需要數年時間。（ａｌ）

